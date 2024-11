Gidsel, Kretzsche und Co. geben ihre besten Tipps – Neues Buch verrät den Weg zum Handballprofi

Begeisternd und unterhaltend, informativ und professionell: Über 30 Handballprofis in einem Buch gemeinsam für den Nachwuchs.

Was wäre, wenn der beste Handballer der Welt, die Kapitänin der deutschen Handball-Nationalmannschaft und der aktuelle Meistertrainer ihre besten Tipps auf dem Weg zum Handballprofi verraten würden? Dann wäre diese Sammlung wohl so etwas wie die Komplettanleitung auf dem Weg zu einem erfolgreichen Handballer. Und genau die ist jetzt erschienen: In „HANDBALLPROFI“ erzählen über 30 der erfolgreichsten Handballprofis und -experten, wie man es ganz nach oben schafft – und wecken gleichzeitig auch bei Handball-Einsteigern die Begeisterung für diesen Sport.

Wer noch einen Beweis brauchte, hat ihn in diesem Jahr bekommen: Handball boomt und liegt voll im Trend! Erst die Weltrekordkulisse mit 53.000 Zuschauern zum Auftakt der Heim-EM, dann die Silbermedaille der DHB-Herren bei den Olympischen Spielen und im Anschluss eine Bundesliga-Saison, die so spektakulär und spannend ist, wie lange nicht. Die enorme Begeisterung springt von den Stars auf die Fans über, besonders auf die jüngeren. In Schulen und Vereinen eifern die Knorrs und Uscins von morgen ihren Idolen nach und geben alles für ihren Traum: Handballprofi zu werden.

Und genau hier setzt das Buch „HANDBALLPROFI – Wie Du es mit cleverem Konzept, Spaß am Handball und den besten Tipps der größten Stars ganz nach oben schaffst“ an: Den Talenten von morgen gebündelt, aus erster Hand und unterhaltsam aufbereitet alles an die Hand zu geben, was sie wissen müssen, um ihren Traum von einer Profikarriere in die Tat umzusetzen. Dieses Buch informiert und inspiriert, unterstützt und unterhält, berät und begeistert. Und zwar gleichermaßen die Kinder und Jugendlichen wie auch deren Eltern und Großeltern.

Die nationalen und internationalen Superstars des Handballs verraten exklusiv ihre besten Tricks und erzählen, worauf es wirklich ankommt auf dem langen Weg hin zum Handballprofi. Und vermitteln die Begeisterung für Bewegung, Sport und Handball – alles mit dem Ziel, möglichst viele Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bringen. Juri Knorr und Emmy Bölk, Stefan Kretzschmar und Mathias Gidsel, Bennet Wiegert und Martin Heuberger: In „HANDBALLPROFI“ geben über 30 der bekanntesten und erfolgreichsten Handballprofis ihre Tipps weiter – damit die vielen kleinen Kretzsches und Bölks in den Handball-AGs, Jugendmannschaften und Sporthallen vielleicht in ein paar Jahren stolz auf ihre eigene Profikarriere blicken können, zumindest aber die Begeisterung für den Handball gefunden und eine sportlich aktive Jugend gehabt haben.

„HANDBALLPROFI“ ist die Komplettanleitung für alle jungen Handballerinnen und Handballer sowie deren Freunde und Familien. Autor Peter Gerfen war selbst jahrelang erfolgreicher Handballprofi und Torschützenkönig der Handball-Bundesliga. Auch er lässt seine eigene Erfahrung mit viel Liebe zum Detail einfließen. Gemeinsam mit den Machern von „Handballhölle“ und „Bock auf Handball“ (u.a. SPIEGEL-Bestsellerautor Daniel Duhr) legt das HANDBALLPROFI-Team der Handball-Familie pünktlich zum Weihnachtsfest den nächsten Handball-Volltreffer unter den Tannenbaum.

„HANDBALLPROFI“ ist bei _valuemedia_ erschienen und ab sofort im Buchhandel, bei Sportwords und bei Amazon erhältlich – das ideale Geschenk für alle Handballbegeisterten und die, die es noch werden wollen.

