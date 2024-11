Die Housekeeping Akademie fördert den Nachwuchs in der Hotellerie: „Next Generation Bonus“ startet im November

Gründerin Mareike Reis ermöglicht somit den Betrieben, im Rahmen des Online-Programms zusätzlich kostenfrei ein heranwachsendes Talent in verschiedene Weiterbildungsangebote mit einzubeziehen.

Das neue Förderprogramm gilt für alle Online-Lehrgänge und Webinare – ganz gleich, ob es sich um Auszubildende, Nachwuchskräfte oder Quereinsteiger im Housekeeping handelt. Auch bei der Teilnahme an Präsenzseminaren sollen junge Menschen durch die Housekeeping Akademie unterstützt werden. Hier gibt es künftig spezielle Preisnachlässe, die es potenziellen Interessenten erleichtern, sich umfassend weiterbilden zu können.

Unter dem Titel „Next Generation Bonus“ startet die Initiative im Herbst 2024 mit dem Ziel, Nachwuchskräften neben der Vermittlung von aktuellem Fachwissen aus der Praxis auch wertvolle Einblicke in das professionelle Housekeeping der Hotellerie zu vermitteln. Außerdem soll die Begeisterung für das Housekeeping an sich geweckt werden.

Betriebe, die sich für ein entsprechendes Schulungsangebot der Housekeeping Akademie entscheiden, dürfen ab sofort eine Nachwuchskraft im Housekeeping, inklusive Auszubildender und Quereinsteiger, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, aus ihren eigenen Reihen kostenfrei mit anmelden: „Mit dem Next Generation Bonus möchten wir nicht nur die Betriebe im Rahmen ihrer Personalentwicklung stärken, sondern vor allem jungen Talenten die Chance geben, ebenfalls an unseren Schulungen teilzunehmen“, erklärt Mareike Reis, Inhaberin Die Housekeeping Akademie. „Wir wollen damit im Zuge des akuten Fachkräftemangels einen nachhaltigen Beitrag für die Branche leisten und zeigen, dass die Weiterbildung von Fachkräften und Nachwuchsförderung Hand in Hand gehen.“

Anja Wilhelm, Head of Development & Operations, Die Housekeeping Akademie, ergänzt: „Frühzeitig fördern, die bestmögliche Ausbildung und Unterstützung zu bieten lohnt sich langfristig immer für die Zukunft. So können Unternehmen vor allem zur Qualifizierung und Motivation ihrer Mitarbeitenden beitragen sowie gleichzeitig von einem umfangreichen Know-how rund um das Housekeeping profitieren. Also eine attraktive Investition für ein starkes Team!“

Die Housekeeping Akademie startete erst kürzlich ihr neues Online-Programm „Housekeeping Excellence“: Das Schulungsprogramm richtet sich an Fachkräfte aus der Hotellerie, die vorhandenes Wissen auffrischen wollen sowie an Quereinsteiger aus anderen Branchen. „Housekeeping Excellence“ ist eine umfassende, praxisnahe Fortbildung, die speziell auf die derzeitigen Herausforderungen und Reinigungstrends zugeschnitten ist.

Mit langjähriger Housekeeping-Erfahrung, zahlreichen Schulungen und Weiterbildungen bietet die Housekeeping Akademie qualifizierte Unterstützung für das gesamte Gastgewerbe. Dabei konnte das Team von Mareike Reis bereits mehreren Hotelbetrieben dabei helfen, auch auf chemiereduzierte Reinigung umzusteigen. Die Akademie erweitert regelmäßig ihre umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und berät industrieunabhängig.

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf eine langjährige Erfahrung im Housekeeping in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an unterschiedlichen Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen. Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring. Darüber hinaus ist Mareike Reis mit ihrem Team von mehreren Expertinnen regelmäßig vor Ort in den Hotels europaweit unterwegs, um Trainings on the Job, Interimseinsätze oder Beratungen durchzuführen.

