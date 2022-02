Give me 5: Secco White und Secco Plus komplettieren die fünfköpfige Only-Familie des Weinkonvent Dürrenzimmern

Zu den Only-Weinen aus internationalen Rebsorten (Weißweincuvée, Rotweincuvée und Rosécuvée) , gesellen sich nun prickelnde Partner: Only Secco Plus und Only Secco White.

Weiß, rot und rosé – fröhlich blitzen die Farben der Only-Weine in den Flaschen, passend zu ihren „funky“ aussehenden Persönlichkeiten auf den Etiketten. Jetzt bekommen die drei coolen Familienmitglieder Verstärkung von zwei spritzigen Verwandten in satiniertem Gewand: Only Secco White und Only Secco Plus. Damit ist die Only-Familie mit fünf Mitgliedern komplett und ihre Fans können begeistert rufen: „Give me 5!“

Only Secco White: Mit seinem prickelnd fruchtigen Geschmack erinnert dieser weiße Secco an Ananas, Mango, Sternfrucht und Sommer. Ein prickelndes, sinnliches Erlebnis, das man mit mindestens fünf Freunden bei einem Treffen im Freien gerne teilt. Have Fun!

Only Secco Plus: In strahlendem Kirschrot und mit einem feinen Prickeln betört der „Only Secco Plus“ als aromatisiertes weinhaltiges Getränk bereits mit seinem intensiven Duft. Liebliche Fruchtaromen von Erdbeere, Himbeere, Blaubeere, Cassis und einem Hauch Holunder wecken die Sinne und die Lust auf mehr. Und für alle, die Spaß am Cocktailmixen haben, liefert der „Only Secco Plus“ Ideen für noch mehr Geschmack, beispielsweise als „Only Sprizz“: 4 cl Gin, 15 cl Only Secco Plus und 10 cl Tonic Water, mit Beeren garniert.

Sehr praktisch: Alle Only-Seccos und die Only-Weine sind mit Schraubverschluss zum leichten Öffnen ausgestattet.

_Text: bem (Bettina Meister)_

Eckdaten Only-Familie:

Internationale Rebsorten geben der Only-Familie das besondere Etwas.

* Only Secco White (neu; ab sofort erhältlich)

* Only Secco Plus (neu; ab sofort erhältlich)

* Only Red Rotweincuvée

* Only Rosé Roséweincuvée

* Only White Weißweincuvée (Mundus Vini 2021: Gold, DLG: Gold)

Bezugsquellen:

Die Only-Weine und -Seccos des Weinkonvent Dürrenzimmern sind im Lebensmittelhandel, im Weinfachhandel und im Weinkonvent Dürrenzimmern sowie über die Webshops https://weinkonvent-duerrenzimmern.de/weine und https://only-wine.de erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weinkonvent Dürrenzimmern eG

Herr Mirko Semmler-Lins

Meimsheimer Straße 11

74336 Brackenheim-Dürrenzimmern

Deutschland

fon ..: +49 7135 9515-0

web ..: http://www.weinkonvent-duerrenzimmern.de

email : info@weinkonvent-duerrenzimmern.de

UNTERNEHMENSINFORMATION WEINKONVENT DÜRRENZIMMERN EG

Das Herz des Weinkonvent Dürrenzimmern schlägt für starke, komplexe und dichte Rotweine. Diese Leidenschaft ist bei allen Rotweinen über alle Serien hinweg zu spüren, zu riechen und zu schmecken. Viele national und internationale Auszeichnungen bestätigen die hohe Qualität der Weine. Die Vielfalt bei der Rotweinkompetenz ist so groß wie bei nahezu keinem anderen Erzeuger in Deutschland.

Der Weinkonvent Dürrenzimmern ist eine Wertegemeinschaft von 298 Mitgliedern und Weinerzeugern mit einem gewachsenen Selbstbewusstsein, einem unverwechselbaren Stil und gelebter Weinkultur. 1937 gegründet und in Dürrenzimmern im Zabergäu verwurzelt, gehören heute 180 Hektar Rebfläche zur Gemeinschaft, zwei Drittel davon mit roten Rebsorten bepflanzt. Dürrenzimmern zählt als Stadtteil zu Brackenheim, der größten Weinbaugemeinde Württembergs und der größten Rotweingemeinde Deutschlands. Weinbau wird dort seit über 1200 Jahren betrieben, überwiegend auf vor Millionen von Jahren entstandenen fruchtbaren Keuper-Verwitterungsböden.

Das qualitativ hochwertige Sortiment besteht aus den vier Produktlinien Literweine, Klosterhof, Cellarius und Divinus.

Die Rotweine aus der Divinus-Serie sind außergewöhnlich: Alle im Barrique gereift, opulent, würzig, herausfordernd und einzigartig in dieser Vielfalt und Qualität.

Die Cellarius-Linie bildet das Mittelsegment: charaktervolle Weine, fein und elegant oder kräftig und ausdrucksvoll. Cellarius-Weine mit dem Zusatz Exclusiv wurden ganz oder teilweise in Holzfässern ausgebaut.

Die Klosterhof-Linie ist klar, ehrlich und unkompliziert – von trocken über feinherb bis hin zu halbtrocken und lieblich. Sie besteht aus einer Vielzahl regionaler und nationaler Rebsorten.

Mehr Infos zu den Weinen, Weinevents und Veranstaltungsräumen des Weinkonvent Dürrenzimmern unter www.weinkonvent-duerrenzimmern.de.



Pressekontakt:

meister-plan

Frau Bettina Meister

Traubenstraße 20

70176 Stuttgart

fon ..: +49 711 2635443

email : pr@meister-plan.de

