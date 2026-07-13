Glas Italia jetzt bei Design-Kiste.de: Raum & Form Seidel erweitert Sortiment um italienisches Glasdesign

Raum & Form Seidel erweitert Design-Kiste.de um Möbel und Spiegel von Glas Italia. Die Kollektion verbindet italienisches Design, innovative Glasverarbeitung und persönliche Beratung.

Italienisches Glasdesign für anspruchsvolle Räume Nürnberg, 13. Juli 2026 – Mit Glas Italia nimmt die Raum & Form Seidel GmbH eine international renommierte italienische Designmarke in das Angebot von Design-Kiste.de auf. Die ausgewählten Möbel und Einrichtungsobjekte zeichnen sich durch eine konsequente Auseinandersetzung mit Transparenz, Reflexion, Farbe, Licht und räumlicher Wirkung aus.

Glas wird bei den Entwürfen nicht lediglich als Oberfläche oder dekorative Ergänzung eingesetzt. Bei vielen Möbelstücken übernimmt das Material eine tragende, konstruktive und zugleich gestalterische Funktion. Klare Geometrien, präzise Verbindungen, verspiegelte Flächen, farbige Gläser und besondere Oberflächenbehandlungen lassen Möbel entstehen, die sich optisch leicht in einen Raum einfügen und dennoch eine starke Präsenz entwickeln.

Die auf Design-Kiste.de präsentierte Auswahl reicht von Konsolen, Regalen und Schreibtischen über Kommoden und Sitzmöbel bis hin zu außergewöhnlich gestalteten Spiegeln. Zu den angebotenen Modellen gehören unter anderem die Kommode Magic Box, die Konsole Float, die Regale Box in Box und Quantum, die Schreibtische Ratio und Strata sowie das Sofa Crystal Lounge. Ergänzt wird das Sortiment durch Spiegel wie Andromeda, Gli Specchi di Dioniso, Rokoko und Schimmer.

Erfahrung in Glas trifft internationales Möbeldesign

Glas Italia wurde 1972 in der norditalienischen Region Brianza gegründet. Das Unternehmen baut auf der langjährigen Erfahrung der Gründerfamilie in der Glasverarbeitung auf und entwickelt Möbel, Türen sowie Trennwandsysteme, bei denen Glas als funktionales und gestalterisches Kernelement eingesetzt wird.

Die Kollektionen entstehen in Zusammenarbeit mit international bekannten Designerinnen, Designern und Architekten. Dazu zählen unter anderem Piero Lissoni, Patricia Urquiola, Philippe Starck, Nendo, Jean Nouvel, Jasper Morrison, Naoto Fukasawa, Ronan und Erwan Bouroullec, Ettore Sottsass sowie Shiro Kuramata.

Die unterschiedlichen gestalterischen Handschriften zeigen, wie vielseitig Glas im Interior Design eingesetzt werden kann: von nahezu unsichtbaren, minimalistischen Konstruktionen bis zu farbintensiven, spiegelnden oder skulpturalen Solitären. Die Möbel eignen sich damit sowohl für private Wohnräume als auch für Büros, Empfangsbereiche, Hotels und repräsentative Objektflächen.

Persönliche Beratung für Material, Proportion und Raumwirkung

Gerade bei Möbeln aus Glas spielen Proportionen, Blickachsen, Lichteinfall und die Kombination mit anderen Materialien eine entscheidende Rolle. Raum & Form Seidel verbindet deshalb die digitale Produktauswahl mit persönlicher Einrichtungsberatung und individueller Planung.

„Glas Italia passt hervorragend zu unserem Anspruch, Möbel nicht isoliert, sondern immer in ihrem Zusammenspiel mit Raum, Licht und Material zu betrachten. Glas kann einem Raum Leichtigkeit verleihen, spannende Reflexionen erzeugen und zugleich ein ausdrucksstarkes Design-Statement setzen. Entscheidend ist, das passende Modell und die richtige Ausführung für die jeweilige Raumsituation zu finden“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Interessierte Kundinnen und Kunden können die Modelle von Glas Italia auf Design-Kiste.de entdecken und anschließend eine unverbindliche Anfrage stellen. Bei der Auswahl werden neben den räumlichen Gegebenheiten auch gewünschte Maße, Funktionen, Materialien, Oberflächen und das vorhandene Einrichtungskonzept berücksichtigt.

Das Beratungsteam begleitet Projekte auf Wunsch von der ersten Idee über die Auswahl und Planung bis zur Lieferung und Montage. Damit richtet sich das Angebot sowohl an Kundinnen und Kunden, die ein einzelnes besonderes Möbelstück suchen, als auch an Auftraggeber umfassender Wohn-, Büro- und Objektplanungen.

Glas als verbindendes Element moderner Einrichtung

Mit der Aufnahme von Glas Italia baut Raum & Form Seidel sein Angebot im Bereich hochwertiger italienischer Designmöbel gezielt aus. Die Kollektionen eignen sich insbesondere für Einrichtungskonzepte, in denen visuelle Leichtigkeit, hochwertige Materialwirkung und eine klare Formensprache gefragt sind.

Glasmöbel können vorhandene Architektur sichtbar lassen, Blickachsen erhalten und Räume offener erscheinen lassen. Gleichzeitig ermöglichen Spiegelungen, farbige Oberflächen und gezielt gesetzte Lichtreflexe eine individuelle Inszenierung.

In Kombination mit Holz, Naturstein, Metall, Leder oder textilen Oberflächen entstehen abwechslungsreiche Materialkontraste. Dadurch lassen sich die Möbel sowohl in zurückhaltende, minimalistische Interieurs als auch in ausdrucksstarke Raumkonzepte integrieren.

Die ausgewählten Möbel, Spiegel und Wohnobjekte von Glas Italia sind ab sofort im Herstellerbereich von Design-Kiste.de erhältlich.

Über Glas Italia

Glas Italia ist ein italienischer Hersteller von Möbeln, Türen und Trennwandsystemen aus Glas. Das Unternehmen wurde 1972 in der norditalienischen Region Brianza gegründet und baut auf der langjährigen Erfahrung der Gründerfamilie in der Glasverarbeitung auf.

Im Mittelpunkt stehen die kontinuierliche Erforschung und Weiterentwicklung des Materials sowie die Verbindung von handwerklichem Wissen, moderner Fertigungstechnik und internationalem Design. Die Produktwelt umfasst unter anderem Tische, Konsolen, Schreibtische, Regale, Aufbewahrungsmöbel, Spiegel, Sitzmöbel, Türen und Raumtrennsysteme.

Für seine Kollektionen arbeitet Glas Italia mit zahlreichen international bekannten Designerinnen, Designern und Architekten zusammen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Sven Hauswald

Röderstraße 1

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email : info@webseo.de

Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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