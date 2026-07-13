Mediterranes Outdoor-Design trifft individuelle Einrichtungsplanung: Ethimo jetzt bei Design-Kiste.de

Mit Ethimo erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um exklusive Outdoor-Möbel aus Italien – für stilvoll geplante Terrassen, Gärten und anspruchsvolle Objektbereiche.

Raum & Form Seidel erweitert sein Sortiment um hochwertige Garten- und Terrassenmöbel der italienischen Marke Ethimo

Nürnberg, 13. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Angebot auf Design-Kiste.de um die exklusiven Outdoor-Möbel des italienischen Herstellers Ethimo. Kunden finden dort ab sofort ausgewählte Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Sonnenliegen, Schaukeln und modulare Möbelprogramme für Garten, Terrasse, Balkon und Poolbereich.

Ergänzt wird die Produktauswahl durch die persönliche Einrichtungsberatung des Nürnberger Unternehmens – von der Zusammenstellung einzelner Möbel bis zur ganzheitlichen Planung anspruchsvoller Außenbereiche.

Italienische Gestaltungskultur für das Leben im Freien

Ethimo hat sich auf die Gestaltung hochwertiger Außenbereiche spezialisiert. Die Kollektionen der italienischen Marke sind von den warmen Farben, der Natur und der entspannten Atmosphäre mediterraner Landschaften geprägt.

Klare Formen, hochwertige Materialien und ein hoher Anspruch an Komfort und Funktionalität kennzeichnen das Design der Marke. So entstehen Outdoor-Möbel, die sich sowohl in moderne Architektur als auch in natürlich gestaltete Garten- und Terrassenbereiche harmonisch einfügen.

Seit 2009 entwickelt Ethimo Möbel und Einrichtungslösungen für das Leben im Freien. Das Angebot richtet sich sowohl an private Nutzer als auch an anspruchsvolle Projekte in Hotellerie, Gastronomie und Hospitality.

Lounge-Elemente, Essgruppen, Sonnenliegen, Leuchten und Accessoires ermöglichen es, Außenflächen wie einen eigenständigen Wohnraum zu gestalten.

Umfangreiches Sortiment für Garten, Terrasse und Poolbereich

Das auf Design-Kiste.de präsentierte Ethimo-Sortiment umfasst unterschiedliche Stilrichtungen und Nutzungskonzepte. Dazu gehören unter anderem die Kollektionen und Möbelprogramme:

* Costes

* Grand Life

* Infinity

* Kilt

* Knit

* Agave

* Swing

* Rafael

* Allaperto

Angeboten werden sowohl kompakte Lösungen für Balkone und kleinere Terrassen als auch modular planbare Sitzlandschaften und komplette Essbereiche für großzügige Außenflächen.

Je nach Kollektion kombiniert Ethimo Materialien wie natürliches oder behandeltes Teakholz, Aluminium, textile Geflechte und speziell für den Außeneinsatz entwickelte Stoffe.

Die Möbel sind darauf ausgerichtet, den besonderen Anforderungen im Außenbereich gerecht zu werden. Widerstandsfähige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und durchdachte Konstruktionen tragen dazu bei, dass die Möbel auch bei regelmäßiger Nutzung ihre Funktionalität und ästhetische Wirkung behalten.

Außenbereiche so sorgfältig planen wie Innenräume

Für Raum & Form Seidel ist die Erweiterung um Ethimo ein konsequenter Bestandteil eines ganzheitlichen Einrichtungskonzepts. Denn bei der Gestaltung von Garten und Terrasse geht es nicht allein um die Auswahl einzelner Möbel.

Abmessungen, Laufwege, Sonnenverlauf, Nutzung, vorhandene Architektur, Materialkombinationen und der gewünschte Pflegeaufwand müssen ebenso berücksichtigt werden wie Farben, Formen und der persönliche Einrichtungsstil.

Zitatvorschlag zur Freigabe

„Ein hochwertiger Außenbereich sollte genauso sorgfältig geplant werden wie ein Wohnraum. Ethimo überzeugt uns, weil die Kollektionen mediterrane Leichtigkeit, eine klare Gestaltung und vielseitige Möglichkeiten für unterschiedliche Flächen miteinander verbinden. Gemeinsam mit unserer Beratung entstehen daraus Lösungen, die nicht nur gut aussehen, sondern auch zur Architektur, zur Nutzung und zum persönlichen Stil unserer Kunden passen“, erklärt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Persönliche Beratung statt anonymer Möbelauswahl

Kunden können sich auf Design-Kiste.de zunächst einen Überblick über die verfügbaren Ethimo-Produkte verschaffen und anschließend eine persönliche Beratung anfragen.

Abhängig von Modell und Kollektion lassen sich Größen, Module, Materialien, Oberflächen, Farben und Polsterungen individuell zusammenstellen.

Raum & Form Seidel begleitet Einrichtungsprojekte von der ersten Idee über die Möbel- und Materialauswahl bis zur Bestellung, Lieferung und Montage. Dabei erhalten Kunden einen festen Ansprechpartner und auf Wunsch einen abgestimmten Planungsvorschlag.

Das Unternehmen verbindet damit die große Auswahl eines digitalen Möbelportfolios mit der persönlichen Beratung eines inhabergeführten Einrichtungshauses.

Neben der Online-Beratung steht Kunden auch das Ladengeschäft in Nürnberg zur Verfügung. Auf einer Ausstellungsfläche von rund 220 Quadratmetern präsentiert Raum & Form Seidel eine kuratierte Auswahl hochwertiger Möbel und Einrichtungslösungen.

Bei persönlichen Beratungsterminen können darüber hinaus Kataloge, Materialmuster, Farbvarianten und Unterlagen aus den angebotenen Kollektionen einbezogen werden.

Für private und gewerbliche Outdoor-Projekte

Die Ethimo-Kollektionen eignen sich für unterschiedliche Einsatzbereiche:

* private Balkone und Terrassen

* Gärten und Dachterrassen

* Pool- und Wellnessbereiche

* Ferienhäuser und Ferienwohnungen

* Hotels und Resorts

* Restaurants und Cafés

* Unternehmensstandorte und repräsentative Außenflächen

Modulare Möbelprogramme ermöglichen dabei eine Anpassung an unterschiedliche Grundrisse und Flächengrößen.

Für gewerbliche Projekte kann die Möbelauswahl in ein übergreifendes Gestaltungs- und Nutzungskonzept eingebunden werden. Raum & Form Seidel bietet neben der Produktauswahl auch Leistungen in den Bereichen Innenarchitektur und Raumplanung für private Wohnbereiche sowie Firmen- und Arbeitswelten an.

Ethimo bei Design-Kiste.de entdecken

Die Ethimo-Kollektionen sind ab sofort im Herstellerbereich von Design-Kiste.de erhältlich.

Interessenten können dort einzelne Produkte und Möbelprogramme ansehen und über das Anfrageformular, telefonisch oder per E-Mail eine persönliche Beratung sowie ein individuelles Angebot anfordern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebSeo

Herr Justin Hauswald

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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