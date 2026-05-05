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Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Sovet Italia
Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment von Design-Kiste.de um Möbel von Sovet Italia. Die Marke steht für italienisches Design, elegante Glasverarbeitung und moderne Einrichtungslösungen.
Nürnberg, 5. Mai 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH baut das Angebot auf Design-Kiste.de weiter aus und nimmt Möbel des italienischen Herstellers Sovet Italia in das Sortiment auf. Damit erweitert das Unternehmen seine Auswahl an hochwertigen Designermöbeln um eine Marke, die besonders für klare Formen, edle Materialien und moderne Wohnkonzepte bekannt ist.
Sovet Italia verbindet die Tradition italienischer Glaskunst mit zeitgemäßem Möbeldesign. Das Sortiment umfasst unter anderem Tische, Couchtische, Konsolen, Spiegel, Sitzmöbel, Leuchten und Wohnaccessoires. Besonders prägend ist der Einsatz von Glas, Keramik, Holz, Metall und weiteren hochwertigen Materialien, die zu eleganten und vielseitig einsetzbaren Möbelstücken verarbeitet werden.
Mit der Aufnahme von Sovet Italia stärkt Design-Kiste.de seine Position als Anlaufstelle für anspruchsvolle Einrichtungslösungen. Kunden finden auf der Webseite bereits eine große Auswahl an Designermöbeln zahlreicher internationaler Hersteller. Das Angebot richtet sich an Menschen, die Möbel nicht nur nach Funktion, sondern auch nach Ästhetik, Materialqualität und gestalterischem Anspruch auswählen.
„Sovet Italia passt hervorragend zu unserem Anspruch, besondere Designermöbel mit hoher Qualität und individueller Beratung anzubieten. Die Möbel verbinden Leichtigkeit, Eleganz und moderne Formensprache auf eine Weise, die sowohl private Wohnräume als auch repräsentative Objektbereiche bereichert“, so die Raum & Form Seidel GmbH.
Die neuen Möbel von Sovet Italia eignen sich besonders für stilvolle Essbereiche, moderne Wohnzimmer, hochwertige Eingangsbereiche und individuelle Raumkonzepte. Ob markanter Esstisch, filigrane Konsole, eleganter Spiegel oder hochwertiges Wohnaccessoire – die Kollektionen bieten vielfältige Möglichkeiten, Räume klar, modern und zugleich wohnlich zu gestalten.
Über Design-Kiste.de können Kunden ausgewählte Möbel von Sovet Italia entdecken und sich bei der Planung ihrer Einrichtung persönlich beraten lassen. Die Raum & Form Seidel GmbH legt dabei besonderen Wert auf eine sorgfältige Produktauswahl, fachkundige Beratung und Einrichtungslösungen, die zu den jeweiligen Räumen und Wünschen der Kunden passen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
WebSeo
Herr Sven Hauswald
Röderstraße 1
01454 Radeberg
Deutschland
fon ..: 03528 4029727
web ..: https://www.webseo.de
email : info@webseo.de
Die Raum & Form Seidel GmbH betreibt mit Design-Kiste.de einen Onlineshop für hochwertige Designermöbel und ausgewählte Einrichtungslösungen. Das Unternehmen bietet Kunden eine große Auswahl an Möbeln renommierter Hersteller und legt besonderen Wert auf Qualität, Design, langlebige Materialien und persönliche Beratung.
Zum Sortiment gehören Möbel für Wohnräume, Essbereiche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Büros und Objektbereiche. Neben einzelnen Designmöbeln unterstützt Raum & Form Seidel GmbH Kunden auch bei der Auswahl passender Einrichtungskonzepte. Ziel ist es, Möbel anzubieten, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch funktional, wertbeständig und harmonisch in bestehende Raumkonzepte integrierbar sind.
Pressekontakt:
Raum & Form Seidel GmbH
Herr Peter Seidel
Fürther Straße 96
90429 Nürnberg
fon ..: 0911 600 2216
email : service@design-kiste.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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