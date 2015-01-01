Moderne Laborkennzeichnung erhöht Sicherheit und Rückverfolgbarkeit von Laborproben

Eine professionelle Laborkennzeichnung basiert auf optimal aufeinander abgestimmten Labor-Etikettendruckern, Laboretiketten und Etiketten-Software für eine sichere Identifikation und Rückverfolgbarkei

Die Anforderungen an eine sichere Laborkennzeichnung nehmen kontinuierlich zu. Medizinische Labore, pharmazeutische Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Biotechnologielabore sowie Qualitäts- und Entwicklungslabore stehen vor der Aufgabe, Laborproben während des gesamten Analyse-, Lager- und Dokumentationsprozesses eindeutig zu kennzeichnen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Qualitätssicherung, Rückverfolgbarkeit und dokumentierte Arbeitsabläufe. Moderne Kennzeichnungslösungen leisten hierzu einen wichtigen Beitrag und unterstützen Labore dabei, Prozesse sicher und effizient zu gestalten.

Eine professionelle Laborkennzeichnung umfasst weit mehr als das Bedrucken eines Etiketts. Entscheidend ist das Zusammenspiel von leistungsfähigen Labor-Etikettendruckern, speziell entwickelten Laboretiketten und einer leistungsfähigen Etiketten-Software. Erst wenn alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind, entstehen dauerhaft lesbare Kennzeichnungen, die den täglichen Anforderungen im Labor zuverlässig standhalten.

Laborproben werden häufig transportiert, gekühlt, tiefgefroren, zentrifugiert oder sterilisiert. Gleichzeitig kommen sie mit Chemikalien, Lösungsmitteln, Alkohol oder Desinfektionsmitteln in Berührung. Unter diesen Bedingungen müssen Barcodes, 2D-Codes, Seriennummern und Klarschrift dauerhaft lesbar bleiben. Eine sichere Kennzeichnung trägt dazu bei, Proben eindeutig zu identifizieren, Verwechslungen zu vermeiden und Laborabläufe nachvollziehbar zu dokumentieren.

Für den Druck hochwertiger Kennzeichnungen stehen mobile und stationäre Labor-Etikettendrucker zur Verfügung. Moderne Thermotransferdrucker liefern selbst auf kleinsten Etiketten eine hohe Druckauflösung und gewährleisten gestochen scharfe Schriften sowie präzise Barcodes. Automatische Material- und Farbbanderkennung erleichtern die Handhabung und helfen, Druckfehler zu vermeiden. Je nach Anwendungsbereich stehen Lösungen für einzelne Arbeitsplätze ebenso zur Verfügung wie Systeme für ein hohes Druckvolumen.

Ebenso wichtig ist die Auswahl geeigneter Laboretiketten. Unterschiedliche Laboranwendungen erfordern unterschiedliche Materialien und Klebstoffe. Spezielle Laboretiketten haften zuverlässig auf Laborröhrchen, Kryoröhrchen, Fläschchen, Ampullen, Objektträgern oder Mikrotiterplatten und widerstehen – je nach Material – Chemikalien, Lösungsmitteln sowie zahlreichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Darüber hinaus sind sie für extreme Temperaturen ausgelegt – von Sterilisationsprozessen im Autoklaven bis zu Lagerungen in Flüssigstickstoff bei Temperaturen bis -196 °C. Dadurch bleibt die Kennzeichnung auch unter anspruchsvollen Laborbedingungen dauerhaft lesbar.

Ein weiterer Baustein einer professionellen Laborkennzeichnung ist die Etiketten-Software. Sie ermöglicht die Gestaltung normgerechter Etiketten, unterstützt Barcodes, Seriennummern und Datenbankanbindungen und vereinfacht wiederkehrende Kennzeichnungsaufgaben. Standardisierte Etikettenlayouts und automatisierte Druckabläufe helfen dabei, Fehlerquellen zu reduzieren und Arbeitsprozesse effizient zu organisieren.

Ergänzend bietet MAKRO IDENT auch Lösungen zur sicheren Patientenidentifikation für medizinische Einrichtungen an. Damit lassen sich Patienten und Laborproben eindeutig zuordnen und bestehende Kennzeichnungsprozesse sinnvoll erweitern.

Da sich Laboranwendungen in ihren Anforderungen deutlich unterscheiden, empfiehlt sich eine individuelle Auswahl aller Komponenten. Kriterien wie Druckvolumen, Probengefäße, Temperaturbereiche, Chemikalienbeständigkeit sowie gesetzliche und interne Dokumentationsvorgaben sollten bereits bei der Auswahl berücksichtigt werden.

Seit 2006 unterstützt MAKRO IDENT Labore und Unternehmen mit professionellen Lösungen für die Laborkennzeichnung. Zum Sortiment gehören Brady Labor-Etikettendrucker, Laboretiketten und Etiketten-Software für unterschiedlichste Anwendungen in Medizin, Pharma, Biotechnologie sowie Forschungs-, Qualitäts- und Entwicklungslaboren. Der gut geschulte Customer Service berät bei der Auswahl optimal abgestimmter Kennzeichnungslösungen. Viele Produkte sind meistens sofort lieferbar.

Weitere Informationen zur Laborkennzeichnung:

Moderne Laborkennzeichnung

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MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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