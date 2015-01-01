Brady Etiketten für Industrie und Labor – passende Materialien für jede Anwendung

Brady Etiketten bieten Lösungen für Labor, Industrie, Sicherheitskennzeichnung und Produktidentifikation. MAKRO IDENT unterstützt bei Materialauswahl, Sonderanfertigungen und Kennzeichnungsprojekten.

Die Auswahl des richtigen Etiketts entscheidet häufig über die Zuverlässigkeit einer Kennzeichnung. Unterschiedliche Oberflächen, Temperaturen, Chemikalien, Reinigungsverfahren oder Umwelteinflüsse stellen hohe Anforderungen an Etikettenmaterialien. Mit dem vollständigen Brady Etikettensortiment bietet MAKRO IDENT Unternehmen und Laboren passende Kennzeichnungslösungen für nahezu jede Anwendung.

Während Standardetiketten für einfache Kennzeichnungsaufgaben ausreichen können, benötigen viele industrielle und wissenschaftliche Bereiche deutlich leistungsfähigere Materialien. In Laboren müssen Etiketten beispielsweise Kryolagerungen bis -196°C, Autoklavierprozesse oder den Kontakt mit Chemikalien überstehen. In der Industrie stehen dagegen häufig hohe Temperaturen, UV-Strahlung, Lösungsmittel, Öle, Kraftstoffe oder raue Umgebungsbedingungen im Fokus.

Das Brady Sortiment umfasst Tausende verschiedener Etikettenmaterialien für mobile Drucker, Tischdrucker, Safety-Drucker, InkJet-Drucker und Laserdrucker. Unternehmen erhalten dadurch die Möglichkeit, ihre Kennzeichnungen exakt an die jeweiligen Anforderungen anzupassen.

Für die mobilen Brady Drucker wie M210, M211, M510, M511, M610, M611 und M710 stehen robuste Thermotransfer-Etiketten für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung. Die Materialien eignen sich für die Kennzeichnung von Geräten, Inventar, Komponenten, Leitungen, Laborproben sowie vielen weiteren Einsatzbereichen.

Auch für Brady Tischdrucker wie den i3300, i4311, i5300, i5100, i6100, i7100 oder i7500 bietet MAKRO IDENT ein umfangreiches Sortiment an Labor- und Industrieetiketten. Anwender können zwischen Materialien für Röhrchen, Objektträger, Mikrotiterplatten, Gewebekassetten, Produktkennzeichnungen, Typenschilder und vielen weiteren Anwendungen wählen.

Im Bereich Sicherheitskennzeichnung stehen spezielle Etiketten für Brady Safety-Drucker wie S3100, S3700, BBP85, GlobalMark oder MiniMark zur Verfügung. Diese Materialien eignen sich für Sicherheitskennzeichnungen, Gebäudekennzeichnungen, Lean-Management, 5S-Projekte, Rohrleitungskennzeichnungen und viele weitere Anwendungen im betrieblichen Umfeld.

Darüber hinaus umfasst das Sortiment zahlreiche Spezialmaterialien. Dazu gehören Kabelkennzeichnungen, Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Leiterplatten- und Bauteiletiketten, Typenschilder als Gravurersatz, Etiketten mit Schutzlaminat, fälschungssichere Kennzeichnungen sowie temperatur- und wasseranzeigende Materialien. Viele dieser Produkte wurden speziell für extreme Einsatzbedingungen entwickelt und bieten eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Abrieb, Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Öle, Kraftstoffe und hohe Temperaturen.

Neben Thermotransferlösungen bietet Brady auch hochwertige InkJet-Etiketten für die BradyJet Drucker J2000, J4000 und J7300 an. Diese Materialien sind speziell auf den Pigmentfarbendruck abgestimmt und ermöglichen farbige Kennzeichnungen mit hoher Beständigkeit gegen Wischen, Kratzer und Chemikalien.

Ergänzt wird das Sortiment durch die LaserTab Industrieetiketten für Standard-Laserdrucker. Die LAT- und ELAT-Materialien sind für anspruchsvolle Industrie- und Laboranwendungen ausgelegt und bieten eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Feuchtigkeit, Abrieb und Temperaturbelastungen.

Neben Standardlösungen unterstützt MAKRO IDENT auch bei individuellen Sonderanfertigungen. Dazu zählen spezielle Formate, Farben, Vordrucke, Layouts, Klebstoffe oder Materialkombinationen. Je nach Anwendung können sowohl Kleinserien ab 1.000 Etiketten als auch größere Produktionsmengen realisiert werden.

Die Auswahl des optimalen Etikettenmaterials ist häufig komplexer als zunächst angenommen. Deshalb unterstützt der Customer Service von MAKRO IDENT Kunden mit praxisnaher Beratung, Materialempfehlungen, technischen Datenblättern und Projektunterstützung. So erhalten Unternehmen eine Kennzeichnungslösung, die exakt auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt ist.

MAKRO IDENT ist seit nahezu 20 Jahren autorisierter Brady-Distributor und seit 9 Jahren zertifizierter Brady GOLD-Expert-Partner. Kunden profitieren von einem der größten Brady Etikettensortimente in Europa sowie einer umfassenden Beratung für Industrie-, Labor- und Sicherheitskennzeichnungen.

Weitere Informationen zu Brady Etiketten, Spezialmaterialien, Sonderanfertigungen und Kennzeichnungslösungen finden Interessierte bei MAKRO IDENT unter: Brady Etiketten für Industrie und Labor: Etikettenlösungen für Industrie und Labor

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

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