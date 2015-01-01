Brady M510 Labor-Etikettendrucker für professionelle Kennzeichnungen

Laborproben, Röhrchen und viele andere Laborgefäße müssen dauerhaft lesbar gekennzeichnet werden. Der Brady M510 kann direkt am PC oder mobil für Laboranwendungen eingesetzt werden.

Eine zuverlässige Laborkennzeichnung ist die Grundlage für sichere Arbeitsabläufe, eine eindeutige Probenidentifikation und die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Laborprozessen. Unleserliche oder fehlerhafte Kennzeichnungen können zu Verwechslungen, Verzögerungen und unnötigen Wiederholungen von Analysen führen. Deshalb setzen viele Labore auf professionelle Kennzeichnungslösungen, die speziell für die Anforderungen moderner Laborumgebungen entwickelt wurden.

Der Brady M510 ist ein vielseitiger Labor-Etikettendrucker für den stationären und mobilen Einsatz. Viele Anwender nutzen ihn direkt am PC in Verbindung mit der Brady Workstation Software, um Etiketten komfortabel zu gestalten und zu drucken. Dank integriertem Akku und kompakter Bauweise kann der Drucker bei Bedarf auch mobil eingesetzt werden, beispielsweise an verschiedenen Stationen innerhalb des Labors.

Mit einer Druckauflösung von 300 dpi erzeugt der Brady M510 gestochen scharfe Texte, Barcodes und QR-Codes. Der Drucker eignet sich für kleinere bis mittlere Druckmengen und unterstützt zahlreiche Kennzeichnungsaufgaben im Laboralltag.

Typische Anwendungen sind die Kennzeichnung von PCR-Röhrchen, Eppendorf-Gefäßen, Zentrifugenröhrchen und weiteren Laborröhrchen. Darüber hinaus lassen sich Objektträger, Petrischalen, Ampullen, Fläschchen, Laborgeräte sowie Inventargegenstände dauerhaft beschriften. Dadurch können Proben, Geräte und Materialien eindeutig identifiziert und zuverlässig nachverfolgt werden.

Neben dem Drucker spielen die passenden Etiketten eine entscheidende Rolle. Für den Brady M510 steht ein umfangreiches Sortiment an Labor-Etiketten für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung. Anwender erhalten Materialien für die tägliche Probenkennzeichnung ebenso wie Spezialetiketten für anspruchsvolle Laborumgebungen.

Dazu gehören Kryo-Etiketten für die Lagerung in Tiefkühltanks in Flüssigstickstoff, autoklavierbare Etiketten für Sterilisationsprozesse sowie besonders chemikalienbeständige Materialien. Auch Etiketten für Objektträger, konische Röhrchen und Mikrotiterplatten sind verfügbar. Dadurch können Kennzeichnungen selbst unter extremen Bedingungen dauerhaft lesbar bleiben.

Viele Labore nutzen heute Barcode- und QR-Code-Systeme zur Probenverwaltung und Dokumentation. Der Brady M510 unterstützt zahlreiche Barcodeformate und ermöglicht eine präzise Kennzeichnung für Laborinformations- und Rückverfolgbarkeitssysteme.

Für den Brady M510 sind zahlreiche vorgestanzte Etiketten und Endlosmaterialien in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Auswahl reicht von selbstlaminierenden Wickeletiketten für Röhrchen über Kryo-Etiketten bis hin zu Materialien für Objektträger und Laborinventar.

Da die Anforderungen in Laboren sehr unterschiedlich sind, unterstützt MAKRO IDENT bei der Auswahl des geeigneten Etikettenmaterials. Kunden erhalten Unterstützung bei der Auswahl passender Etiketten für PCR-Röhrchen, Eppendorf-Gefäße, Kryolagerung, Objektträger, Laborgeräte und viele weitere Anwendungen.

MAKRO IDENT ist zertifizierter Brady-Distributor und Brady GOLD-Expert Partner mit nahezu 20 Jahren Erfahrung. Neben dem Brady M510 bietet das Unternehmen ein umfangreiches Sortiment an Labor-Etiketten und unterstützt Labore bei der Auswahl geeigneter Kennzeichnungslösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

Weitere Informationen zum Brady M510 Labor-Etikettendrucker sowie eine Übersicht der verfügbaren Labor-Etiketten finden Interessenten unter: Brady M510 Labor-Etikettendrucker

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MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

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