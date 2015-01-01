Mobile Sorptionsmittel-Notfallsets für Logistikzentren und große Lagerbereiche

Ausgelaufene Flüssigkeiten können Rutschgefahren verursachen und Betriebsabläufe beeinträchtigen. Mobile Sorptionsmittel-Notfallsets ermöglichen eine schnelle Reaktion direkt am Einsatzort.

In modernen Logistikzentren und Versandlagern müssen Warenströme rund um die Uhr zuverlässig funktionieren. Täglich sind Gabelstapler, Hubwagen, Fördertechnik und Reinigungsmaschinen im Einsatz. Gleichzeitig werden Schmierstoffe, Hydrauliköle, Reinigungsmittel und andere Flüssigkeiten verwendet oder gelagert. Kommt es zu einer Leckage oder Verschüttung, ist schnelles Handeln gefragt.

Bereits geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten können erhebliche Auswirkungen haben. Rutschige Böden gefährden Mitarbeiter, beschädigte Gebinde können ganze Lagerbereiche verunreinigen und auslaufende Flüssigkeiten führen häufig zu Unterbrechungen im Betriebsablauf. Besonders in großen Lagerhallen und Fulfillment-Centern entsteht zusätzlich das Problem langer Wege. Bis geeignete Bindemittel am Schadensort eintreffen, kann sich die Flüssigkeit bereits großflächig ausbreiten.

Mobile Sorptionsmittel-Notfallsets von MAKRO IDENT wurden speziell entwickelt, um in solchen Situationen eine schnelle Soforthilfe zu ermöglichen. Die benötigten Bindemittel befinden sich direkt im Lager oder Versandbereich und können innerhalb weniger Minuten an den Einsatzort gebracht werden. Dadurch lassen sich Leckagen schneller kontrollieren und Folgeschäden deutlich reduzieren.

Je nach Größe des Betriebs und möglichem Gefahrenpotenzial stehen unterschiedliche Lösungen zur Verfügung. Kompakte Notfalltaschen eignen sich für kleinere Leckagen und können flexibel in Fahrzeugen, Wartungsbereichen oder Servicefahrzeugen mitgeführt werden. Für Lagerhallen und Versandzentren bieten fahrbare Notfallsets eine besonders praktische Lösung, da sie größere Mengen an Sorptionsmitteln aufnehmen und schnell zum Schadensort transportiert werden können.

Die Ausstattung umfasst je nach Ausführung saugstarke Tücher, Bindevliesrollen, Sperren, Saugkissen, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Entsorgungsbeutel. Damit können Öl, Hydraulikflüssigkeiten, Kühlmittel, Reinigungsmittel oder andere ausgelaufene Flüssigkeiten schnell aufgenommen und sicher entsorgt werden.

Für größere Lagerstandorte stehen mobile Notfallstationen, Tonnensysteme und Rollcontainer mit umfangreicher Ausstattung zur Verfügung. Diese enthalten ausreichend Sorptionsmittel für größere Leckagen oder Verschüttungen und können strategisch an zentralen Punkten innerhalb des Lagers positioniert werden. Dadurch verkürzen sich Reaktionszeiten erheblich.

Ein weiterer Vorteil besteht in der geordneten Lagerung der benötigten Materialien. Mitarbeiter finden alle erforderlichen Produkte sofort an einem Ort. Dies spart wertvolle Zeit und erleichtert die Einhaltung betrieblicher Sicherheits- und Notfallkonzepte. Gleichzeitig tragen Sorptionsmittel dazu bei, die Ausbreitung von Flüssigkeiten zu begrenzen und Umweltbelastungen zu reduzieren.

MAKRO IDENT bietet ein umfangreiches Sortiment an mobilen Sorptionsmittel-Notfallsets für Lager, Versandzentren, Fulfillment-Center und Logistikbetriebe. Das Angebot reicht von kompakten Soforthilfe-Sets über fahrbare Notfallwagen bis hin zu großen Rollcontainern und mobilen Notfallstationen für umfangreiche Flüssigkeitsaustritte. Unternehmen erhalten dadurch praxisgerechte Lösungen für mehr Sicherheit, schnellere Reaktionszeiten und einen störungsfreien Betriebsablauf.

Weitere Informationen zu Notfallsets finden Interessierte beim Spezialisten MAKRO IDENT unter: Mobile Sorptionsmittel-Notfallsets für Logistikbetriebe

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sorptionsmittel für mehr Sicherheit bei Öl, Chemikalien und Leckagen