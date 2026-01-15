NIOB durchteuft syenitischen Pegmatit auf 8 Metern bei Bardy

Visuelle Schätzung legt eine starke Konzentration von Allanit auf 0,20 Metern nahe

Vancouver, British Columbia – 18. Juni 2026 / IRW-Press / Das erste Bohrprogramm von North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (NIOB oder das Unternehmen) auf dem Konzessionsgebiet Bardy hat den Zielermittlungsansatz des Unternehmens bestätigt. Bohrloch BBY-2026-006 durchteufte einen 8,0-Meter-Abschnitt von syenitischem Pegmatit zwischen 139,70 m und 147,70 m Tiefe, der auch eine Teilzone von 0,20 Metern umfasste, in der im Kern Allanit, ein seltenerdmetallhaltiges Silikat, das normalerweise mit Neodym und Praseodym in Zusammenhang steht, identifiziert wurde. Dies ist das ausgeprägteste Vorkommen dieses seltenerdmetall-(REE)-haltigen Minerals, das bislang im Rahmen des Programms festgestellt werden konnte.

BBY-2026-006 liefert genau das, was wir uns von unserem ersten Bohrprogramm bei Bardy erhofft haben, so Murray Nye, Chief Executive Officer von NIOB. Und zwar syenitischen Pegmatit auf acht Metern mit einer sichtbaren Seltenerdmetallmineralisierung sowie eine Zone mit Allanit im Bohrkern. Die Laboranalyse wird bestätigen, was genau im Gestein vorliegt; Bardy weist jedoch dasselbe Potenzial für pegmatitgebundene REE-Mineralisierung auf, das wir in unseren Liegenschaften im gesamten Distrikt La Tuque erschließen.

Highlights

– 8,0 Meter mit syenitischem Pegmatit (139,70-147,70 m) in BBY-2026-006 durchteuft, mit Magnetit (im Kern durch die starke magnetische Reaktion identifiziert) und Spuren von eingesprengtem Pyrit

– Allanit auf einem Abschnitt von 0,20 m (146,20-146,40 m) im Pegmatit identifiziert – das ausgeprägteste Allanitvorkommen, das im Rahmen des bisherigen Programms protokolliert wurde

– Ein zweiter allanithaltiger Abschnitt weiter oben im Bohrloch, wobei Allanit auf einem Kernabschnitt von 0,35 m (71,30-71,65 m) identifiziert werden konnte

– BBY-2026-006 ist das bislang stärkste Bohrloch im Rahmen des Programms; es wurde in einem durch eine Radonanomalie definierten Intrusionsgangziel während der ersten Bohrkampagne von NIOB bei Bardy niedergebracht

ABBILDUNG 1: Foto des Kerns aus BBY-2026-006 von 146,20 bis 146,40 m, das das im Kern identifizierte REE-haltige Mineral Allanit zeigt.

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Konzessionsgebiet Bardy – BBY-2026-006

Das Konzessionsgebiet Bardy ist Teil der Liegenschaft in Distriktgröße von NIOB in der Grenville-Provinz in Quebec, genauer in der Region La Tuque. BBY-2026-006 wurde zur Erprobung eines durch Bodengas-Radonanomalien und hochauflösende magnetische Vermessungen definierten Intrusionsgangziels bis in eine Tiefe von 156 Metern niedergebracht.

Zwischen 139,70 m und 147,70 m Tiefe durchteufte das Bohrloch syenitischen Pegmatit auf einem Abschnitt von 8,0 Metern, der Magnetit sowie Spuren von eingesprengtem Pyrit enthält. Der Magnetit ist über den gesamten Pegmatitabschnitt verteilt und wurde im Kern aufgrund der starken Reaktion auf einen handgeführten Magnet identifiziert. Innerhalb dieses Abschnitts wurde bei der Kernprotokollierung eine Zone von 0,20 Metern (146,20-146,40 m) ermittelt, in der Allanit als millimetergroße bräunliche Körner festgestellt wurde.

Allanit ist ein REE-haltiges Mineral der Epidotgruppe. Der Allanit konnte im Kern aufgrund seiner charakteristischen dunkelgrünen bis schwarzen prismatischen Kristallform, seiner radialen Bruchflächen und eines damit verbundenen orange-braunen Alterationshofs identifiziert werden. Zugleich entsprach die positive Reaktion eines tragbaren Szintillometers der geringfügigen Radioaktivität, die typisch für das Mineral ist. Die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt und werden geschätzt, sobald das geologische Modell mit den verbleibenden Daten aus den Bohrlöchern aktualisiert wurde.

Offenlegung zur visuellen Identifizierung

Die Identifizierung von Mineralen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, beruht auf der visuellen und physischen Kernprotokollierung, darunter Beobachtungen auf Grundlage von einem handgeführten Magneten und einem tragbaren Szintillometer, die als qualitative Hilfsmittel eingesetzt wurden, und hat ausschließlich indikativen Charakter. Es wurden keine Schätzungen zum quantitativen Umfang angestellt; für die gemeldeten Abschnitte liegen noch keine Analyseergebnisse aus dem Labor vor. Die quantitativen geochemischen Ergebnisse, einschließlich möglicher Niob- und Seltenerdmetallgehalte, werden nach Erhalt der Ergebnisse aus dem Labor und der Abgleichung mit zertifizierten Referenzmaterialien sowie Leer- und Doppelproben zur Qualitätssicherung durch einen qualifizierten Sachverständigen veröffentlicht werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Landpaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: (i) Aussagen zur Interpretation des Abschnitts BBY-2026-006 und zu den hierin erwähnten visuellen mineralogischen Beobachtungen; (ii) die Erwartungen des Unternehmens, dass die bevorstehenden Laboranalyse- und Mineralogieergebnisse die Beschaffenheit und den Metallgehalt der Pegmatite bei Bardy weiter präzisieren werden; (iii) die Absicht des Unternehmens, das Bohrprogramm bei Bardy-Blanchette abzuschließen und die Ergebnisse in das geologische Modell auf Konzessionsgebietsebene zu integrieren; (iv) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf seinen Konzessionsgebieten; und (v) das Potenzial der Grenville-Provinz, bedeutende Vorkommen an Niob, Seltenerdmetallen oder anderen kritischen Mineralen zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, ohne Einschränkung, der Annahme, dass die Explorationsergebnisse die Prospektivität der Liegenschaften weiterhin untermauern werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der Analyse- und Laborergebnisse, der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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