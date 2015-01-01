Brady GlobalMark im Einsatz? Materialien weiterhin erhältlich bei MAKRO IDENT

Für Brady GlobalMark Drucker sind weiterhin zahlreiche Materialien und Farbbänder erhältlich. Anwender können bestehende Systeme weiter nutzen und bei Bedarf auf den Brady S3700 umsteigen.

Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen müssen auch Jahre nach der Anschaffung eines Drucksystems zuverlässig erstellt werden können. Deshalb setzen zahlreiche Unternehmen weiterhin auf ihre bewährten Brady GlobalMark Drucker, die nach wie vor für Rohrmarkierungen, Warnschilder, Lean- und 5S-Kennzeichnungen sowie Maschinen- und Anlagenkennzeichnungen verwendet werden.

Viele Unternehmen nutzen ihre Brady GlobalMark Drucker auch heute noch täglich für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Rohrmarkierungen, Lean- und 5S-Kennzeichnungen sowie zur Kennzeichnung von Maschinen, Anlagen und Betriebseinrichtungen. Obwohl der Brady GlobalMark bereits vor längerer Zeit vom Hersteller abgekündigt wurde, besteht weiterhin ein hoher Bedarf an passenden Etiketten, Schildermaterialien und Farbbändern.

MAKRO IDENT liefert auch weiterhin ein umfangreiches Sortiment an Originalmaterialien für den Brady GlobalMark. Dadurch können bestehende Drucksysteme zuverlässig weiter betrieben werden, ohne auf die bewährten Kennzeichnungslösungen verzichten zu müssen. Viele Unternehmen setzen ihre GlobalMark Drucker noch über Jahre hinweg erfolgreich ein und benötigen regelmäßig Nachschub an Etiketten und Schildermaterialien.

Besonders gefragt sind robuste Vinylmaterialien für den Innen- und Außeneinsatz. Das Material B-595 zählt zu den meistverwendeten Kennzeichnungsmaterialien von Brady. Es verfügt über einen besonders starken Klebstoff und haftet zuverlässig auf rauen, unebenen und strukturierten Oberflächen. Dazu gehören beispielsweise lackierte Betonwände, pulverbeschichtete Oberflächen, Kunststoffgehäuse, Maschinen, Anlagen und Rohrleitungen. Selbst auf schwierigen Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung sorgt B-595 für eine dauerhafte Kennzeichnung.

Für Rohrmarkierungen, Lagermarkierungen, Pfeilbänder, Sicherheitskennzeichnungen und Gefahrstoffhinweise wird häufig das Material B-7569 eingesetzt. Das widerstandsfähige Vinylmaterial eignet sich sowohl für Innen- als auch Außenbereiche und ist gegen zahlreiche Chemikalien, Kraftstoffe, Öle sowie verschiedene Reinigungsmittel beständig. Dadurch eignet es sich hervorragend für industrielle Umgebungen und anspruchsvolle Kennzeichnungsaufgaben.

Neben den bewährten Vinylmaterialien stehen weitere Spezialmaterialien zur Verfügung. Dazu gehören langnachleuchtende Materialien für Fluchtweg- und Sicherheitskennzeichnungen, reflektierende Materialien für Außenbereiche, robuste Bodenmarkierungsbänder für Lean- und 5S-Projekte, Magnetmaterialien sowie Polyestermaterialien für Typenschilder, Inventarkennzeichnungen und technische Kennzeichnungen.

Für Unternehmen, die ihren bestehenden GlobalMark Drucker weiterhin nutzen möchten, liefert MAKRO IDENT passende Etiketten, Schildermaterialien und Farbbänder. Gleichzeitig bietet das Unternehmen mit dem Brady S3700 einen modernen Nachfolger für Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen an. Der S3700 ersetzt ältere Systeme wie GlobalMark, BBP35 und BBP37 und eignet sich für die professionelle Erstellung von Sicherheitskennzeichnungen, Rohrmarkierungen, Lean- und 5S-Kennzeichnungen, Maschinenkennzeichnungen sowie Warn- und Hinweisschildern.

Neben Materialien für Brady GlobalMark und MiniMark liefert MAKRO IDENT auch Etiketten, Schildermaterialien und Farbbänder für alle aktuelle Brady-Drucker wie z.B. S3100, S3700, BBP85, M510, M610, M611 etc.

Die komplette Etiketten- und Materialübersicht für den Brady GlobalMark finden Sie bei MAKRO IDENT – Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit – unter folgendem Link: Etiketten- und Materialienübersicht Brady GlobalMark

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

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Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

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Produktsortiment

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Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

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