Brady i3300 Labor-Etikettendrucker für professionelle Kennzeichnungen

Der Brady i3300 vereinfacht die Laborkennzeichnung durch automatische Materialerkennung und sofortige Druckbereitschaft. Etiketten können ohne Kalibrierung oder manuelle Einstellungen erstellt werden.

Eine zuverlässige Kennzeichnung von Laborproben, Röhrchen und Laborgeräten ist Voraussetzung für sichere Arbeitsabläufe und eine eindeutige Rückverfolgbarkeit. Gleichzeitig stehen viele Labore vor der Herausforderung, unterschiedlichste Etikettenmaterialien für verschiedene Anwendungen einzusetzen. Materialwechsel, Druckereinstellungen und Kalibrierungen kosten dabei häufig Zeit und können zu Fehldrucken oder Materialverlust führen.

Der Brady i3300 Labor-Etikettendrucker wurde speziell entwickelt, um diese Prozesse deutlich zu vereinfachen. Dank der integrierten Smart-Cell-Technologie erkennt der Drucker eingesetzte Etiketten- und Farbbandkassetten automatisch. Etikettengröße, Materialtyp und Druckeinstellungen werden ohne manuelle Eingriffe übernommen. Eine Kalibrierung oder Sensoranpassung entfällt vollständig.

Dadurch können Anwender unmittelbar mit dem Drucken beginnen. Bereits das erste Etikett wird korrekt positioniert ausgegeben. Dies spart Zeit, reduziert Materialverluste und erleichtert die tägliche Arbeit insbesondere in Laboren mit mehreren Anwendern oder häufig wechselnden Kennzeichnungsaufgaben.

Der Brady i3300 ist ein PC-basierter Labor-Etikettendrucker und wird in Verbindung mit der Brady Workstation Etiketten-Software Design & Print eingesetzt. Mit einer Druckauflösung von 300 dpi und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm pro Sekunde erstellt er gestochen scharfe Texte, Barcodes und QR-Codes für unterschiedlichste Laboranwendungen.

Der Drucker eignet sich für die Kennzeichnung von PCR-Röhrchen, Eppendorf-Gefäßen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, Ampullen, Mikrotiterplatten, Objektträgern, Petrischalen, Gewebekassetten sowie Laborgeräten und Inventar. Durch die maximale Druckbreite von 101,6 mm lassen sich sowohl kleine Laboretiketten als auch größere Kennzeichnungen erstellen.

Besonders wichtig für Labore ist die große Auswahl an verfügbaren Etikettenmaterialien. Für den Brady i3300 stehen zahlreiche Labor-Etiketten für unterschiedliche Temperaturbereiche und Anwendungsgebiete zur Verfügung. Dazu gehören Kryo-Etiketten für Temperaturen bis -196°C, autoklavierbare Materialien für Sterilisationsprozesse sowie chemikalienbeständige Etiketten für anspruchsvolle Laborumgebungen.

Für die Kennzeichnung von Röhrchen und Probengefäßen sind beispielsweise die Materialien B-461, B-490, B-492 und B-499 verfügbar. Objektträger können mit den speziell entwickelten Materialien B-481, B-488 und B-8423 gekennzeichnet werden. Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere Materialien für Mikrotiterplatten, Gewebekassetten, Laborgeräte und die allgemeine Laborkennzeichnung zur Verfügung.

Viele Laboratorien setzen heute auf Barcode- und QR-Code-Kennzeichnungen zur automatisierten Probenverwaltung. Der Brady i3300 unterstützt diese Anforderungen durch präzise Druckergebnisse und eine dauerhaft lesbare Kennzeichnung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

MAKRO IDENT bietet für den Brady i3300 ein umfangreiches Sortiment an Labor-Etiketten und unterstützt Kunden bei der Auswahl des geeigneten Materials. Da die Anforderungen je nach Anwendung stark variieren können, erhalten Anwender Unterstützung bei der Auswahl von Etiketten für Kryolagerung, Objektträger, PCR-Röhrchen, Laborgeräte und viele weitere Einsatzbereiche.

MAKRO IDENT ist zertifizierter Brady-Distributor und Brady GOLD-Expert Partner mit nahezu 20 Jahren Erfahrung. Neben dem Brady i3300 bietet das Unternehmen ein umfangreiches Sortiment an Labor-Etiketten und Kennzeichnungslösungen für Forschung, Diagnostik, Biotechnologie und industrielle Labore.

Weitere Informationen zum Brady i3300 und den verfügbaren Labor-Etiketten sind unter folgendem Link zu finden: Labor-Etikettendrucker Brady i3300. Bei der Auswahl des passenden Etikettenmaterials unterstützt der Customer Service von MAKRO IDENT gerne.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

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