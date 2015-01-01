Brady Etiketten für Industrie und Labor – passende Kennzeichnung für jede Anwendung

Original Brady Etiketten bieten zuverlässige Kennzeichnungslösungen für Industrie und Labor. MAKRO IDENT unterstützt bei Materialauswahl, Sonderanfertigungen und passenden Etiketten für jede Anwendung

Die Anforderungen an moderne Kennzeichnungslösungen wachsen kontinuierlich. Etiketten müssen heute weit mehr leisten als nur Informationen sichtbar zu machen. Sie sollen dauerhaft haften, extremen Temperaturen standhalten, gegen Chemikalien, Lösungsmittel, Öle oder UV-Strahlung beständig sein und selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen dauerhaft lesbar bleiben. Gleichzeitig unterscheiden sich die Anforderungen je nach Branche und Anwendung erheblich. Während in Laboren beispielsweise Kryo-Etiketten oder autoklavierbare Materialien benötigt werden, stehen in Industrie, Maschinenbau oder Elektrotechnik häufig Kabelkennzeichnungen, Typenschilder oder Sicherheitskennzeichnungen im Mittelpunkt.

Mit dem vollständigen Brady Sortiment an Etiketten, Farbbändern und Kennzeichnungsmaterialien bietet MAKRO IDENT für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe eine passende Lösung. Das Angebot umfasst Thermotransfer-Etiketten für mobile Brady-Drucker, stationäre Tischdrucker und Safety-Drucker ebenso wie InkJet-Etiketten, LaserTab Industrieetiketten und zahlreiche Spezialmaterialien für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der großen Materialvielfalt. Je nach Anwendung stehen selbstlaminierende Etiketten, Schrumpfschläuche, Kabelkennzeichnungen, Leiterplatten- und Bauteiletiketten, Typenschilder als Gravurersatz, fälschungssichere Etiketten, Etiketten mit Schutzlaminat sowie temperatur- und wasseranzeigende Materialien zur Verfügung. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Materialien für hohe Temperaturen, Kryoanwendungen, aggressive Chemikalien, Kraftstoffe, Lösungsmittel oder dauerhaft feuchte Umgebungen.

Die Thermotransfer-Etiketten sind für sämtliche Brady Mobildrucker wie M210, M211, M410, M510, M511, M610, M611 und M710 erhältlich. Ebenso stehen Materialien für Brady Tischdrucker wie i3300, i4311, i5100, i5300, i6100, i7100 und i7500 sowie für Safety-Drucker wie S3100, S3700, BBP85, GlobalMark oder MiniMark zur Verfügung. Ergänzt wird das Sortiment durch InkJet-Etiketten für BradyJet J2000, J4000 und J7300 sowie LaserTab Industrieetiketten für Standard-Laserdrucker.

Neben den Original Brady Drucksystemen bietet MAKRO IDENT auch Thermotransfer-Etiketten und Farbbänder für zahlreiche kompatible Thermotransferdrucker anderer Hersteller an. Unternehmen profitieren dadurch von einer großen Auswahl hochwertiger Kennzeichnungsmaterialien für unterschiedlichste Drucksysteme und Anwendungen.

Doch nicht jedes Etikett eignet sich für jede Oberfläche oder jeden Einsatzbereich. Unterschiede bei Klebstoffen, Oberflächenmaterialien und Umwelteinflüssen entscheiden häufig über die langfristige Haltbarkeit einer Kennzeichnung. Deshalb unterstützt MAKRO IDENT seine Kunden bereits bei der Auswahl des geeigneten Materials. Anhand der jeweiligen Einsatzbedingungen werden passende Etiketten, Farbbänder und Materialkombinationen empfohlen, sodass langlebige und zuverlässige Kennzeichnungen entstehen.

Ergänzend bietet MAKRO IDENT individuelle Etiketten-Sonderanfertigungen an. Sonderformate, spezielle Farben, vorgedruckte Informationen, Firmenlogos oder individuelle Layouts können ebenso realisiert werden wie besondere Materialkombinationen für anspruchsvolle Anwendungen. Sowohl Kleinserien als auch größere Produktionsmengen sind möglich.

Original Brady Etiketten kommen heute unter anderem in Industrieunternehmen, Laboren, Forschungseinrichtungen, Maschinenbau, Schaltschrankbau, Elektrotechnik, Telekommunikation, Logistik, Produktion sowie der chemischen und pharmazeutischen Industrie zum Einsatz. Sie unterstützen Unternehmen dabei, Betriebsmittel, Kabel, Leitungen, Laborproben, Komponenten, Produkte und Sicherheitsbereiche dauerhaft, eindeutig und normgerecht zu kennzeichnen.

MAKRO IDENT ist seit 18 Jahren autorisierter Brady-Distributor und seit 9 Jahren zertifizierter Brady GOLD-Expert-Partner. Das Unternehmen bietet das vollständige Brady Sortiment an Etiketten, Farbbändern und Kennzeichnungsmaterialien sowie eine umfassende Beratung zur Auswahl geeigneter Materialien für Industrie, Labor und Sicherheitskennzeichnung.

Weitere Informationen zu Brady Etiketten, Thermotransfer-Etiketten, InkJet-Etiketten, LaserTab Industrieetiketten sowie individuellen Kennzeichnungslösungen finden Interessierte bei MAKRO IDENT unter: Etikettenlösungen für Industrie und Labor.

Weitere Informationen zu Brady-Etiketten, Thermotransfer-Etiketten und Kennzeichnungslösungen für Industrie und Labor unter:

Brady-Etiketten für Industrie und Labor

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

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Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

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alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

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Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

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