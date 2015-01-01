  • Kabelkennzeichnungen für Industrie und Schaltschrankbau

    Kabelkennzeichnungen sorgen für eine eindeutige Identifikation von Leitungen, Netzwerkkabeln und Kabelbündeln. MAKRO IDENT bietet dafür selbstlaminierende Etiketten, Anhänger und Speziallösungen.

    BildEine eindeutige Kabelkennzeichnung ist in Industrieanlagen, Schaltschränken, Rechenzentren, Maschinen, Gebäudetechnik und Telekommunikationssystemen unverzichtbar. Fehlende oder unleserliche Kennzeichnungen erschweren Wartungsarbeiten, erhöhen Stillstandszeiten und können im Fehlerfall erhebliche Kosten verursachen. Moderne Kabelkennzeichnungen helfen Unternehmen dabei, Leitungen, Kabelbündel und Anschlussstellen dauerhaft und nachvollziehbar zu identifizieren.

    Je nach Anwendungsbereich kommen unterschiedliche Kennzeichnungssysteme zum Einsatz. Während in Schaltschränken häufig selbstlaminierende Kabeletiketten verwendet werden, eignen sich für größere Leitungen, Kabelbündel oder raue Umgebungen spezielle Kabelanhänger und Fähnchenetiketten. Die Auswahl des passenden Materials entscheidet dabei maßgeblich über die Haltbarkeit und Lesbarkeit der Kennzeichnung.

    Für die professionelle Kabelkennzeichnung bietet MAKRO IDENT ein umfangreiches Sortiment an Brady Etikettenmaterialien und Anhängern für unterschiedlichste Anforderungen. Besonders häufig eingesetzt werden die selbstlaminierenden Materialien B-417 und B-427 als Wickeletiketten. Diese verfügen über einen bedruckbaren Bereich sowie einen transparenten Laminatüberzug, der die Beschriftung dauerhaft vor Abrieb, Schmutz, Feuchtigkeit, Öl und vielen Chemikalien schützt. Sie eignen sich für Kabel, Leitungen, Netzwerkkabel, Röhrchen und weitere Anwendungen.

    Für Bereiche mit erhöhten Brandschutzanforderungen stehen Materialien wie B-437 aus Polyvinylfluorid zur Verfügung. Dieses selbstverlöschende Material wird häufig für Leitungs- und Kabelkennzeichnungen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen eingesetzt und zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Öl und weitere Flüssigkeiten aus.

    Neben klassischen Etiketten kommen in vielen Projekten Kabelanhänger zum Einsatz. Materialien wie B-109, B-508, B-7597, B-7599, B-7643 und B-7645 wurden speziell für die Kennzeichnung von Kabelbündeln, Leitungen, Ventilen, Instrumenten und industriellen Komponenten entwickelt. Sie bieten eine hohe Reißfestigkeit, gute Lesbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Abrieb, Chemikalien und Temperaturschwankungen.

    Besonders gefragt sind heute Lösungen für Rechenzentren, Netzwerkverkabelungen und industrielle Automatisierungsanlagen. Hier müssen Kabelkennzeichnungen dauerhaft lesbar bleiben und häufig auch Barcodes oder QR-Codes enthalten. Brady Materialien ermöglichen eine präzise Kennzeichnung selbst bei kleinen Kabeldurchmessern und unterstützen die strukturierte Verwaltung komplexer Verkabelungen.

    Darüber hinaus stehen spezielle Laminat-Träger wie B-7644 zur Verfügung. Diese werden mit Kabelbindern befestigt und schützen das eigentliche Textetikett zusätzlich durch ein transparentes Schutzlaminat. Für extreme Umgebungsbedingungen eignen sich Laminat-Anhänger wie B-7645, die auf Wunsch sogar mit Edelstahlverstärkung erhältlich sind.

    Die Einsatzgebiete reichen von der Elektroinstallation über Schaltschrankbau, Maschinenbau und Prozessindustrie bis hin zu Telekommunikation, Energieversorgung und Rechenzentren. Unternehmen profitieren von einer schnelleren Fehlersuche, vereinfachten Wartungsarbeiten und einer dauerhaft nachvollziehbaren Dokumentation ihrer Verkabelungen.

    MAKRO IDENT bietet das vollständige Brady Sortiment für die Kabelkennzeichnung an. Dazu gehören selbstlaminierende Kabeletiketten, Fähnchenetiketten, Kabelanhänger, Schrumpfschläuche sowie zahlreiche Spezialmaterialien für industrielle Anwendungen. Kunden erhalten Unterstützung bei der Auswahl des geeigneten Materials für ihre jeweiligen Einsatzbedingungen.

    MAKRO IDENT ist seit nahezu 20 Jahren Brady-Distributor und seit 9 Jahren zertifizierter Brady GOLD-Expert-Partner. Das Unternehmen unterstützt Industrieunternehmen, Schaltschrankbauer, Anlagenbauer und Betreiber technischer Infrastruktur mit professionellen Kennzeichnungslösungen für Kabel, Leitungen und Komponenten.

    Weitere Informationen zu Kabelkennzeichnungen, selbstlaminierenden Etiketten, Kabelanhängern und Brady Kennzeichnungslösungen finden Interessierte unter: Etiketten für die Kabelkennzeichnung: Etiketten für die Kabelkennzeichnung

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
    Frau Angelika Hentschel
    Bussardstrasse 24
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 089-615658-28
    fax ..: 089-615658-25
    web ..: https://www.makroident.de
    email : info@makroident.de

    Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
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    Pressekontakt:

    MAKRO IDENT e.K.
    Frau Angelika Hentschel
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