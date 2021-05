GLASELLI DUO zum Schutz vor Viren und Keimen

Bald wird die Gastronomie wieder geöffnet. Trotzdem ist es notwendig, sich zu schützen. Erfahren Sie deshalb hier mehr über GLASELLI DUO.

Die Öffnung von Biergärten, Restaurants, Bars und Cafés steht kurz bevor. Umso mehr ist es notwendig, die lauernden Gefahren durch Viren und Keime nicht zu unterschätzen und weiter wachsam gegenüber Ansteckungen zu bleiben.

Die heimtückische und unsichtbare Gefahr, die weiter von Viren und Keimen ausgeht, bleibt auch gegenwärtig leider bestehen. Egal ob diese Ansteckung über Aerosole, Tröpfchen oder Schmierübertragung stattfindet. Was tun dagegen und wie kann man sich effektiv schützen?

Einen nachweislich wirksamen Schutz vor Keimen und ansteckenden Viren bietet der neue pfiffige Taschenstick GLASELLI DUO mit seinen Multifunktionen. Auf der einen Seite ist er ausgestattet mit einer Zerstäuberfunktion, um z.B. Hände, Einkaufswagen, Türgriffe, Smartphones und Oberflächen zu desinfizieren. Die andere Seite bietet einen speziell entwickelten Applikator um Trinkgläser, Essbesteck oder Getränkedosen viren- und keimfrei zu machen. Wie der Name schon sagt: DUO-Funktion.

Die Wirk- und Inhaltsstoffe aus Bio-Ethanol, Lavendel und Salbei bieten dem Benutzer bei richtiger Anwendung nicht nur Schutz gegen Coronaviren, sondern auch gegen viele andere heimtückische Erreger.

Clever konzipiert und kinderleicht in der Handhabung passt der GLASELLI DUO in jede Hose oder Handtasche. So ist man gut gerüstet im Alltag zum Schutz gegen Ansteckungen mit nur einem Utensil, das man immer dabei hat und kaum Platz wegnimmt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Multistick GmbH

Herr Stevan Sokola

St.-Michael-Straße 3

84562 Mettenheim

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8631-165 122

fax ..: +49 (0) 8631-162 337

web ..: https://www.glaselli.com/

email : info@glaselli.com

Die Philosophie des Unternehmens Multistick GmbH ist es, mit unserem patentierten und eigens entwickelten innovativen Produkt Glaselli einen Ansteckungsschutz gegen verschiedene haftende pathogene Keime an Trinkgläsern, Getränkedosen als auch Essbesteck für jedermann anzubieten.

Pressekontakt:

art2media Kreativagentur OHG

Herr Dieter Galambos

Berliner Str. 15

84478 Waldkraiburg

fon ..: 08638 2033642

web ..: https://www.art2media.com/

email : kontakt@art2media.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digitalisierung von Kliniken: Deutschlandweites Partnernetzwerk unterstützt bei der Umsetzung