Glasfaser im Alltag – warum Aktivierungsqualität über Kundenzufriedenheit entscheidet

Telkotec sorgt mit standardisierten Aktivierungsprozessen, Qualitätssicherung und Inhome-Optimierung dafür, dass Glasfaseranschlüsse planbar geschaltet werden und im Alltag messbar überzeugen.

Der Glasfaserausbau schreitet in Deutschland sichtbar voran. Doch für Kundinnen und Kunden zählt am Ende nicht, wie viele Kilometer Kabel verlegt wurden, sondern ob der Anschluss am vereinbarten Termin funktioniert – und ob die Leistung im Alltag ankommt. Gerade bei großen Ausbauprogrammen entscheidet deshalb die Qualität der Aktivierung über den Erfolg. Telkotec setzt hier an und skaliert seine Kapazitäten für Installationen, Inhouse-Verkabelung und Kundenaktivierungen, um Netzanbietern und Wohnungswirtschaft planbare Anschalttermine und messbare Qualität zu ermöglichen.

„Beim Glasfaserausbau ist der Tiefbau nur ein Teil der Wahrheit. Entscheidend ist, ob die Aktivierung sauber läuft und ob die Leistung im Zuhause oder im Büro wirklich nutzbar ist. Wer hier strukturiert arbeitet, senkt Störquoten und steigert die Zufriedenheit – das ist am Ende der Schlüssel für Skalierung“, sagt Jörg Peil, Geschäftsführer der Telkotec GmbH. Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen sowie mehrere tausend Störungsfälle.

In der Praxis entstehen viele Probleme nicht im Glasfasernetz selbst, sondern an den Übergängen: beim Hausübergabepunkt, bei der Inhouse-Verkabelung, beim Zusammenspiel von Router und Endgerät oder bei der Stabilität des WLANs. Wenn hier Fehler passieren oder wenn die Dokumentation unvollständig ist, führt das zu Nacharbeiten, erneuten Terminen und hohen Kosten – für Netzbetreiber ebenso wie für die Wohnungswirtschaft. Telkotec begegnet diesen Risiken mit standardisierten Prozessketten, Qualitätssicherung und klaren Abnahmeprotokollen. Die Aktivierung wird so planbar, reproduzierbar und skalierbar.

Ein zentraler Baustein ist dabei die Verzahnung von Rollout und In-Home-Optimierung. Das bedeutet: Telkotec betrachtet den Anschluss nicht nur bis zur Haustür, sondern bis in die Nutzungssituation hinein. Dazu gehören die fachgerechte Installation von ONT und Router, die Prüfung der Leitungswege und – wenn nötig – die Optimierung des WLANs durch Analyse und passgenaue Platzierung von Access Points. So entstehen Anschlüsse, die nicht nur technisch vorhanden sind, sondern die im Alltag tatsächlich die gewünschte Leistung liefern. „Für die Menschen ist Glasfaser dann gut, wenn sie davon unmittelbar profitieren: stabile Videokonferenzen, schnelle Uploads, Streaming ohne Unterbrechung und eine Basis für Smart-Home- und Sicherheitsanwendungen. Genau dieses Erlebnis ist unser Anspruch – und dafür braucht es saubere Prozesse und messbare Qualität“, betont Telkotec-Mitgeschäftsführer Winfried Hecking.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Telkotec GmbH

Herr Winfried Hecking

Almerfeldweg 44

59929 Brilon

Deutschland

fon ..: 02961 9210200

web ..: http://www.telkotec.de

email : kundenservice@telkotec.de

Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

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