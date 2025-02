Glasfaserprojekt im Landkreis Elbe-Elster stärkt die Partnerschaft zwischen Vreden und Elsterwerda

Die Stadt Vreden und Elsterwerda verbindet seit über 30 Jahren eine enge Städtepartnerschaft. Nun wird diese Verbindung auch auf technischer Ebene gestärkt.

Vreden, 21. Februar 2025 – epcan, der Glasfaseranbieter aus Vreden, ist mit einem wichtigen Infrastrukturprojekt im Landkreis Elbe-Elster aktiv. Mit der laufenden Nachfragebündelung bis zum 12. Mai 2025 bringt epcan zukunftssichere Glasfaseranschlüsse in die Region. Das geförderte Ausbauprojekt umfasst rund 11.300 unterversorgte Adressen, die dank der modernen FTTH-Technologie (Fiber to the Home) bald mit Bandbreiten von bis zu 10.000 Mbit/s versorgt werden können. Für viele Bewohner bedeutet dies einen entscheidenden Schritt in Richtung digitale Zukunft.

Diese Entwicklung ist auch für die Stadt Vreden von besonderer Bedeutung: Seit 1990 pflegen Vreden und Elsterwerda einen regen Austausch in kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen. Mit dem Glasfaserprojekt von epcan wird nun auch die digitale Infrastruktur in der Nähe der Partnerstadt massiv ausgebaut – ein starkes Zeichen für die fortbestehende Verbindung zwischen den beiden Städten.

„Es ist etwas Besonderes, dass wir als Vredener Unternehmen nun ein Projekt in unmittelbarer Nähe zu unserer Partnerstadt umsetzen“, sagt Nils Waning, Geschäftsführer von epcan. „Die Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, und wir freuen uns, mit unserer Expertise einen Beitrag zur technischen Weiterentwicklung der Region leisten zu können.“

Die Partnerschaft zwischen Vreden und Elsterwerda hat sich über die Jahre als wertvoller Austausch bewährt. Ob durch Schüleraustausche, Vereinsbesuche oder gemeinsame Veranstaltungen – die Städte sind eng verbunden. Mit dem aktuellen Glasfaserprojekt erhält diese Verbindung nun eine neue, zukunftsweisende Komponente.

Auch wenn epcan in vielen Regionen Deutschlands Glasfasernetze aufbaut, hat dieses Projekt eine besondere Bedeutung für das Unternehmen: Es zeigt, dass Vreden nicht nur historisch, sondern auch technologisch mit seiner Partnerstadt verbunden bleibt.

Mit dem Projekt erweitert epcan sein Engagement über Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz hinaus und ist nun auch in Brandenburg aktiv.

Mehr Informationen zum Projekt gibt es auf der Website www.epcan.de/elbe-elster.

