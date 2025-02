Thümmel Schütze setzt in Zukunft neue Schwerpunkte in der Digitalisierung

Thümmel Schütze verlässt nach über zwei Jahren als strategischer Partner das kollaborative Legal Ai Netzwerk und startet eigene Digitalisierungsinitiative.

Veränderte Markt- und Rahmenbedingungen, die durch den rasanten Fortschritt der Digitalisierung entstanden sind, hat die Kanzlei Thümmel Schütze bereits in einer frühen Phase als eine vielversprechende Chance zum Wandel und zur Neupositionierung verstanden. Als integraler Teil und strategischer Partner des kollaborativen Legal AI Network hat sich die renommierte Kanzlei seit der Gründung dieser zukunftsweisenden Innovationsplattform aktiv und nachhaltig engagiert, um die Chancen der digitalen Transformation im Rechtssektor konstruktiv mitzugestalten und ihre Mandanten mit innovativen, technologiegetriebenen Lösungen bestmöglich zu unterstützen.

Die intern installierte Digitalisierungsinitiative der Kanzlei ist nun zu dem Schluss gekommen, andere Akzente zu setzen.

Neben der ohnehin laufenden internen digitalen Transformation ist die Kanzlei bereits in erfolgversprechenden Gesprächen mit einigen renommierten Institutionen und Unternehmen. Ziel ist es, mit diesen ausgewählten Partnern in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit die Herausforderungen der Digitalisierung in der Rechtsbranche zu meistern. Geplant ist eine Konstellation mit einer interdisziplinären Zusammensetzung, um möglichst breit aufgestellt Mehrwerte für alle Beteiligten zu schaffen. „Die Neuausrichtung ist natürlich ein Prozess, in dem wir immer wieder neue Ansätze umsetzen. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren neuen Partnern die Zukunft zu gestalten“, blickt Dr. Tilman Schultheiß, geschäftsführender Partner von Thümmel Schütze, positiv in die Zukunft.

Dank an Partner und Gründer

Thümmel Schütze bedankt sich an dieser Stelle bei allen Partnern, die das Netzwerk gemeinsam begleitet haben, für die stets spannende, partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt den Initiatoren des Legal Ai Network, der OMM Solutions GmbH und insbesondere deren Geschäftsführer Dr. Martin Allmendinger, der mit seiner Vision und seinem Engagement maßgeblich zur Entwicklung des Netzwerks beigetragen hat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Thümmel, Schütze & Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Herr Matthias Berzel

Urbanstraße 7

70182 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 07111667100

fax ..: 07111667290

web ..: https://www.tsp-law.com

email : pr@tsp-law.com

Thümmel Schütze seit 1973 eine feste Größe in der Rechtsbranche

Seit der Gründung im Herzen von Stuttgart blickt Thümmel Schütze auf eine beeindruckende Geschichte zurück. Vor über 50 Jahren mit vier Anwälten gestartet, hat die Kanzlei heute an den Standorten Stuttgart, München, Frankfurt, Dresden, Berlin und Singapore über 50 Anwältinnen und Anwälte in ihren Reihen und kann regionalen, nationalen und internationalen Mandanten Rechtsberatung im gesamten Wirtschaftsrecht bieten.

Besondere Expertise besitzt die Kanzlei in den Bereichen des Bank- und Kapitalmarktrechts, des Gesellschaftsrechts sowie des Immobilien- und Arbeitsrechts, der D&O-Haftung sowie des Versicherungsrechts, des Insolvenzrechts, des Datenschutzrechts und der Streitbeilegung.

Pressekontakt:

Thümmel, Schütze & Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Herr Matthias Berzel

Urbanstraße 7

70182 Stuttgart

fon ..: 07111667100

email : pr@tsp-law.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neotech Metals Corp. durchteuft im Rahmen seines ersten Bohrprogramms bei Hecla-Kilmer 86 Meter mit 1,06 % TREO ab der Oberfläche des Grundgesteins etwa 300 Meter vom mineralisierten Korridor der Pike Zone entfernt Glasfaserprojekt im Landkreis Elbe-Elster stärkt die Partnerschaft zwischen Vreden und Elsterwerda