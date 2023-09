Water Ways Technologies setzt neue Schwerpunkte

Studien gehen davon aus, dass die Investitionen in Bewässerungsanlagen in den kommenden Jahren deutlich zunehmen werden. Starkes Wachstum wird vor allem in Nordamerika erwartet. Davon könnte auch Water Ways Technologies (WWT) mit seiner kanadischen Tochter profitieren.

Hitze, Dürre, Überschwemmungen – wie schon in den vergangenen Jahren kam es auch in diesem Sommer wieder zu zahlreichen Extremwettersituationen. Nach Angaben des EU-Klimawandeldienst Copernicus waren die Monate von Juni bis August die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940. Das sind betrübliche Nachrichten, zumal der Weltklimarat IPCC davon ausgeht, dass infolge des Klimawandels in vielen Regionen auf dem Planeten die Stärke, Häufigkeit und Dauer von Hitzewellen und Dürren noch weiter zunehmen werden.

Starkes Wachstum bei Bewässerungsanlagen erwartet

Die jährlichen Schäden durch die Hitzewellen gehen in die Milliarden. Betroffen ist insbesondere die Landwirtschaft. Die hohen Temperaturen verursachen Ernteausfälle, sowie das vermehrte Auftreten von Pflanzenkrankheiten. Das wiederum gefährdet die Nahrungsmittelversorgung von Millionen von Menschen. Um das Problem zu lösen, werden umfangreiche Investitionen in eine nachhaltige und smarte Bewässerung nötig sein. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Marktforschungsgesellschaft Mordor Intelligence. Die klimatischen Veränderungen haben zu veränderten Niederschlagsmustern geführt, was für die Landwirtschaft eine große Herausforderung darstellt, heißt es in der Untersuchung. Die Analysten gehen davon aus, dass der globale Markt für Bewässerungsanlagen bis zum Jahr 2028 von geschätzten 16,3 Milliarden US-Dollar (2023) auf 23,4 Milliarden US-Dollar zulegen wird (Quelle: Mordor Intelligence, Irrigation Machinery Market Size & Share Analysis – Growth Trends & Forecasts)

WWT: Kanada ist ein wichtiger Markt

Die größte Wachstumsdynamik erwartet Mordor Intelligence auf dem nordamerikanischen Markt. Dort, genauer gesagt in Kanada, ist Water Ways Technologies (WWT) mit seiner 100-prozentigen Tochter Heartnut Grove WWT Inc. vertreten. Für Water Ways Technologies ist Kanada mit einem Umsatzanteil von fast 60 Prozent im ersten Halbjahr 2023 ein wichtiger Zielmarkt, der für die Gesellschaft auch in Zukunft von hoher Bedeutung sein wird. Erst kürzlich, Anfang September 2023, erhielt die Kanada-Tochter einen Auftrag im Volumen von 200.000 kanadischen Dollar (CAD) für ein landwirtschaftliches Beschichtungsprojekt. Ohad Haber, CEO von Water Ways Technologies: Dieser Auftrag ist ein Beweis für unser anhaltendes Wachstum in Kanada, und wir erwarten, dass dieses Geschäft auch 2024 zulegen wird.“

Strategische Neuausrichtung

Water Ways Technologies ist ein internationaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel. Ein Schwerpunkt liegt auf kommerziellen Anwendungen in den Mikro- und Präzisionsbewässerungssegmenten. Die an der Börse in Toronto gelistete Gesellschaft ist sowohl im Projektgeschäft als auch im Vertrieb von Komponenten und Geräten tätig. Water Ways befindet sich aktuell in einer Phase der strategischen Neuausrichtung. Nicht weitergeführt wird das Geschäft in Bereichen und Gebieten, die unrentabel erscheinen oder die aufgrund von regionalen Instabilitäten und Verwerfungen erhöhte Geschäftsrisiken bergen. Stattdessen verlagert das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf entwickelte Märkte. Infolge dieser Umstrukturierung kam es im ersten Halbjahr zu rückläufigen Umsätzen. CEO Haber ist jedoch zuversichtlich, dass die Trendwende gelingen wird: Im zweiten Quartal 2023 hat sich die Verlagerung unseres Kerngeschäfts nach Kanada fortgesetzt. Das Quartal war eine Herausforderung für das Unternehmen, und wir hoffen, das Jahr mit einem leichten Umsatzanstieg gegenüber 2022 abschließen zu können.“

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

Land: Kanada

water-ways-technologies.com/

