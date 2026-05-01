  • Glaspaläste – der neue Titel von Lou Hoffner

    Ein Lied mit einem starken Text

    BildLou Hoffner bringt ein neues Werk auf den Markt. „Glaspaläste“ handelt von kalten, seelenlosen Gebäuden aus Glas und Beton. Es ist gleich so eine Metapher für menschliche Kälte und Ignoranz.
    Ein Schlager, völlig neu interpretiert.

    Hier einige wichtige Daten zur Karriere:
    2001 – Teilnahme am Vorentscheid des Grand Prix D’Eurovison mit „Happy Birthday Party“ Ralph Siegel (3. Platz)
    2003 – Sieger beim Vorentscheid des Eurovision Song Contest mit „Let’s get Happy“ Ralph Siegel (11. Platz in Riga für Deutschland).

    Lange Jahre war sie mit ihrer Band weltweit unterwegs, dazwischen immer wieder im TV (Immer wieder Sonntags, ZDF – Fernsehgarten, Musikantenstadl, Promi Dinner, Boulevard Bio, Raab TV und mehr)
    Im Juli 2017 erschien mit neuem Produzent die Single „Kopflos durch die Nacht“.
    Drei Jahre tourte die Entertainerin mit dem Stück „Love Letters“ von A. R. Gurney erfolgreich durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Bühnenpartner in dem 2 Personenstück ist der bekannte Schauspieler Hansi Kraus (Lausbubengeschichten, Lümmel von der ersten Bank, Waldhaus, Forthaus Falkenau, usw.).
    Seit 2023 ist Lou neben ihren vielen gesanglichen Auftritten wieder auf Theatertournee mit dem Stück „Liebe, Lust und Hexenschuß“, das sie selbst geschrieben hat, ihr Partner ist der Schauspieler „Gedeon Burkhard“ (Kommisar Rex, Alarm für Cobra 11, u.v.a.).

    Nach dem Disco-Fox Hit „Kopflos durch die Nacht“, einer Ballade (Mit Tränen in den Augen ist man blind) und der wunderschönen Mid-Tempo Auskopplung „Sternenstaub (auf meiner Haut)“, kam 2021 – wieder eine flotte Disco-Fox Nummer „Die Erde ist ein Paradies“.
    Danach gab es auch eine tolle Weihnachtsnummer.

    Lou Hoffner – Glaspaläste
    VÖ-Datum: 08.05.2026
    ISRC: DEWO32600001
    EAN: 9705071734311
    Musik: Maria Luise Steinle, Text: Maria Luise Steinle
    Label: TSL Records, LC: 50440
    Spielzeit: 03:05 Minuten
    Produktion: Gerd Lorenz, Tonstudio Lorenz
    Promotion: Hans Peter Sperber/ Sperbys Musikplantage
    Quelle: Büro Lou Hoffner

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. „Es ist Weihnachtszeit“ bemerkt musikalisch Lou Hoffner
      Weihnachtszeit, schöne Zeit...

    2. Es ist Weihnachtszeit – das Weihnachtslied zum Fest von Lou Hoffner
      Die Sängerin veröffentlicht ein Weihnachtslied...

    3. „Wolke 7 war nur a Nebl“ heißt der neue Titel von „Der Andi“
      Ein Lied voller Hoffnung und Schmerz...

    4. Nicole Conring verbreitet Magie in die Herzen der Menschen mit ihrem neuen Titel: „Weihnachtszauber“
      Es weihnachtet so sehr...

    5. Der neue Titel von Nancy Su – Music is my love (Ich liebe Musik)
      Toller Schlager aus Austria...

    6. Glaub‘ an Dich – der neue Titel des Stefan Carabao
      Stefan rockt weiter...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.