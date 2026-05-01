Glaspaläste – der neue Titel von Lou Hoffner

Ein Lied mit einem starken Text

Lou Hoffner bringt ein neues Werk auf den Markt. „Glaspaläste“ handelt von kalten, seelenlosen Gebäuden aus Glas und Beton. Es ist gleich so eine Metapher für menschliche Kälte und Ignoranz.

Ein Schlager, völlig neu interpretiert.

Hier einige wichtige Daten zur Karriere:

2001 – Teilnahme am Vorentscheid des Grand Prix D’Eurovison mit „Happy Birthday Party“ Ralph Siegel (3. Platz)

2003 – Sieger beim Vorentscheid des Eurovision Song Contest mit „Let’s get Happy“ Ralph Siegel (11. Platz in Riga für Deutschland).

Lange Jahre war sie mit ihrer Band weltweit unterwegs, dazwischen immer wieder im TV (Immer wieder Sonntags, ZDF – Fernsehgarten, Musikantenstadl, Promi Dinner, Boulevard Bio, Raab TV und mehr)

Im Juli 2017 erschien mit neuem Produzent die Single „Kopflos durch die Nacht“.

Drei Jahre tourte die Entertainerin mit dem Stück „Love Letters“ von A. R. Gurney erfolgreich durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Bühnenpartner in dem 2 Personenstück ist der bekannte Schauspieler Hansi Kraus (Lausbubengeschichten, Lümmel von der ersten Bank, Waldhaus, Forthaus Falkenau, usw.).

Seit 2023 ist Lou neben ihren vielen gesanglichen Auftritten wieder auf Theatertournee mit dem Stück „Liebe, Lust und Hexenschuß“, das sie selbst geschrieben hat, ihr Partner ist der Schauspieler „Gedeon Burkhard“ (Kommisar Rex, Alarm für Cobra 11, u.v.a.).

Nach dem Disco-Fox Hit „Kopflos durch die Nacht“, einer Ballade (Mit Tränen in den Augen ist man blind) und der wunderschönen Mid-Tempo Auskopplung „Sternenstaub (auf meiner Haut)“, kam 2021 – wieder eine flotte Disco-Fox Nummer „Die Erde ist ein Paradies“.

Danach gab es auch eine tolle Weihnachtsnummer.

Lou Hoffner – Glaspaläste

VÖ-Datum: 08.05.2026

ISRC: DEWO32600001

EAN: 9705071734311

Musik: Maria Luise Steinle, Text: Maria Luise Steinle

Label: TSL Records, LC: 50440

Spielzeit: 03:05 Minuten

Produktion: Gerd Lorenz, Tonstudio Lorenz

Promotion: Hans Peter Sperber/ Sperbys Musikplantage

Quelle: Büro Lou Hoffner

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Andrea Hager hat einen großen musikalischen Mutausbruch Deutschlandweit – Inhouse-Seminare für den Personalrat – BPersVG und alle Länder-PersVG / Länder-PVG.