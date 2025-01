Global denken, lokal handeln

Wie SeaTrek Sailing Adventures mit kleinen Schritten Großes bewirkt

Das Große beginnt oft im Kleinen. Veränderung entsteht dort, wo sich Menschen mit Leidenschaft für ihre Umwelt einsetzen – nicht nur auf globaler Ebene, sondern auch direkt vor Ort. Während viele Naturschutzprojekte auf große Organisationen und weitreichende Maßnahmen setzen, geht SeaTrek Sailing Adventures einen direkteren Weg. Getreu dem Motto „Think global, act local“ engagiert sich der Expeditionskreuzfahrtspezialist in den Regionen, in denen er unterwegs ist, unterstützt Gemeinden direkt und arbeitet mit Menschen zusammen, die aus eigener Kraft Großes bewegen. Nachhaltigkeit bedeutet für SeaTrek nicht nur, ökologische Verantwortung zu übernehmen, sondern auch den Menschen vor Ort das Wissen und die Ressourcen zu geben, aktiv Veränderungen herbeizuführen.

Ein herausragendes Beispiel ist Mohammed Hatta, der zweite Ingenieur an Bord der Ombak Putih. Er stammt von der Insel Pamana bei Flores in Zentralindonesien, wo seine Familie seit Generationen lebt. Bei einem Aufenthalt in Raja Ampat beobachtete Hatta, wie die Einheimischen Mangroven pflanzten, um die Küsten zu schützen und wertvolle Ökosysteme zu erhalten. Inspiriert von dieser Initiative sammelte er 120 Mangrovensetzlinge, zog sie an Bord eines Schiffes auf und brachte sie später auf seine Heimatinsel. Dort pflanzte er sie mit seiner Familie an einem sandigen Küstenabschnitt ein. Heute haben die Bäume Wurzeln geschlagen und wachsen weiter – ein beeindruckendes Beispiel für die Wirkung individuellen Engagements.

Ein Video der SeaTrek-Medienabteilung dokumentiert den Einsatz von Hatta und seine positiven Auswirkungen auf die Umwelt. Das Video ist hier zu sehen: SeaTrek Mangroven-Projekt

„SeaTrek engagiert sich sehr für die Menschen, in deren Gewässern und auf deren Inseln wir unterwegs sind“, sagt Michael Travers, Head of Sales and Guest Relations. „Dies ist ihre Heimat und wir haben das Privileg, sie mit unseren Gästen zu besuchen. Indem wir diese Gemeinschaften unterstützen, ermöglichen wir es unseren Reisenden, das großartige Engagement vor Ort hautnah zu erleben.

Das Engagement von SeaTrek geht über die Crew hinaus. Jede Kreuzfahrt beinhaltet Besuche bei lokalen Umweltprojekten, bei denen die Gäste die Möglichkeit haben, die „Helden vor Ort“ kennen zu lernen und ihre Arbeit zu unterstützen. Für Reisende besonders interessant: Zwei spezielle ,Ring of Fire: East of Komodo‘-Kreuzfahrten im Juni führen nach Pamana, wo Gäste Hatta treffen und mehr über sein Mangrovenprojekt erfahren können. Darüber hinaus bieten verschiedene Reisen im Laufe des Jahres die Möglichkeit, sich aktiv an Mangrovenpflanzaktionen zu beteiligen und so direkt zum Erhalt der indonesischen Küstenökosysteme beizutragen.

SeaTrek Sailing Adventures zeigt, dass Veränderung nicht nur von großen Organisationen ausgehen muss. Sie kann auch bei einer einzelnen Person beginnen – bei jemandem wie Mohammed Hatta, der mit Wissen, Leidenschaft und einem Bündel Setzlinge langfristige Veränderungen bewirkt. Denn oft sind es die kleinen Schritte, die den größten Unterschied machen.

Weitere Informationen und Buchungen unter www.seatrekbali.com, telefonisch unter +62 361 474 3902 oder per E-Mail an info@seatrekbali.com.

