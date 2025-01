Welcome to Europe – Jetzt bewerben für 18. Ausgabe

Bewerbungen ab sofort möglich. Sechs Acts performen vor großer Kulisse, sieben TV-Sender strahlen aus – Siegersong erhält viel PR-Support. Einsendeschluss 02. Mai

Am 25. Juni 2025 findet er zum nunmehr 18. Male statt – der Internationale Songcontest für Nachwuchsacts, „Welcome To Europe“. Schauplatz des Musikspektakels ist erneut das Eis-Stadion des Europa-Park Rust. Der Event mit sechs Finalisten und einem Special Act wird aufgezeichnet und am Samstag sowie Sonntag, 28./29. Juni landesweit – wie im Vorjahr – von allen regionalen TV-Sendern Baden-Württembergs ausgestrahlt und ist später auf Youtube zu sehen. „Wir freuen uns, wieder viele Medienpartner und alle relevanten TV-Sender in „The Länd“ an Bord zu haben“, sagt Festival-Koordinator Hans Derer von 7us, der mit „Yeah!“ und „Musix“ zudem auch zwei große bundesweite Printpartner gewinnen konnte.

Der anerkannte Wettbewerb richtet sich an musikbegeisterte Schülerinnen und Schüler Baden-Württembergs, Deutschlands und dem europäischen Ausland bis 26 Jahre. Er wird vom Verein Artists for Europe e.V. in Zusammenarbeit mit dem Label 7us media group, dem Europa-Park Rust und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg veranstaltet. Gesucht werden Songs, die gelebtes Europa thematisieren und europäische Werte feiern – Toleranz, Vielfalt oder Zusammenhalt. Sechs Acts erhalten die Möglichkeit beim Finale vor 2500 Menschen live zu performen. Dem/den Sieger*Inn(en) winkt ein professioneller Start ins Musicbiz – mit Single-Veröffentlichung, der Produktion eines Videoclips, sowie massiver Promotion- und Marketing-Unterstützung seitens arrivierter Business-Partner wie der 7us media Group, Airport-Radio-Promotion Chris Flanger, der Before Eight Group GmbH sowie des Musikverlages Garden of Music. Einsendeschluss ist der 02. Mai.

„Es ist ein Contest, bei dem nicht nur Karrierestreben im Vordergrund steht, sondern die Besinnung auf europäische Werte wie Toleranz, Völkerverständigung, Freundschaft und Vielfalt“, so Christian Besau, Redakteur des Evangelischen Rundfunkdienstes (ERB) und Vorstand der Jury.

Promi-Pate des Wettbewerbes ist DSDS-Gewinner Prince Damien. Die von einer Jury ausgewählten besten Gruppen oder Einzelinterpreten werden zum großen Finale in das Eis-Stadion des Europa-Park Rust geladen und dürfen dort vor der spektakulären Kulisse von ca. 2.500 Fans auftreten. Die Show ist zugleich Eröffnungsveranstaltung des „Euromusique 2025“. Sie wird aufgezeichnet und ist zeitversetzt auf sieben TV-Sendern sowie Youtube zu sehen.

Mitmachen kann jeder Nachwuchs-Act bis zu 26 Jahren. Das gilt für Bands ebenso, wie für Einzelsänger, Schulklassen oder Musik-AGs. Auch private Musikschulen oder Musikvereine können sich melden.

„Das Ziel ist es dabei, junge Menschen über die Musik dem Thema Europa näherzubringen und sie zum aktiven Komponieren und Texten zu animieren“, so Marita Frank vom Kultusministerium.

Bewerbungen (mit mp3 nicht länger als 3:30 Min, Text und Bio) gehen an: europe@sevenus.de oder als CD oder USB-Stick per Post an Artists For Europe, c/o 7us media group GmbH, A.-Kärcher-Str. 10, 71364 Winnenden. Anmeldungen sind zudem auch über die Homepage http://welcometoeurope.eu/ möglich. Einsendeschluss ist der 02. Mai 2025.

