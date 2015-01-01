Globale Silbernachfrage von Investitionen angetrieben

Die Nachfrage nach physischen Silberinvestitionen schwankte zwar stark in den vergangenen Jahren, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung.

Silberbarren und -münzen werden zu knapp 80 Prozent in Indien, Deutschland, Australien und in den USA gekauft. Blickt man auf die letzten 15 Jahre, so schwankte dieser Silbernachfragebereich zwischen rund 157 Millionen und 337 Millionen Unzen jährlich, so das Silver Institute. Silberinvestments rücken zusehends in den Blickpunkt von Anlegern. Preislich konnte das Edelmetall im laufenden Jahr rund 34 Prozent zulegen, damit sogar mehr als Gold (28 Prozent).

Weltweit gibt es Krisen, steigende Staatsverschuldungen und Unsicherheiten, die die Investoren nach sicheren Anlagemöglichkeiten suchen lassen. An erster Stelle bei den physischen Silberinvestitionen stehen die USA. Private Anleger kauften sich zwischen 2010 und 2024 ungefähr 1,5 Milliarden Unzen Silber. Davon verkauft wurde laut einer Untersuchung wenig, die Anleger behalten meist ihr Silber. Vom Wert her betrachtet, machten diese Investitionen etwa 70 Prozent des Wertes von Goldinvestitionen aus.

Ein bedeutender Teil der US-amerikanischen Silberinvestitionen fließt in Altersvorsorgekonten, wobei noch mit Luft nach oben gerechnet wird. Auf Platz zwei der Märkte für physische Silberinvestitionen steht Indien. Hier ist der Besitz von Silber eine Tradition, meist werden Silberbarren gekauft. Und auch in Indien waren die Rückverkäufe gering. An dritter Stelle steht Deutschland, gerechnet wird hierzulande für dieses Jahr mit einer um rund 25 Prozent höheren Nachfrage nach physischen Silberinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr. In Australien soll die Nachfrage um geschätzte 11 Prozent ansteigen.

Und die weltweiten Silberinvestitionen steigen auch dieses Jahr weiter an. Wie die Statistiken des Silver Institutes belegen, übertreffen die Zuflüsse in silbergedeckte börsengehandelte Produkte schon jetzt die gesamten Zuflüsse von 2024. Im Juni war Silber daher so teuer wie seit 13 Jahren nicht mehr. Silber ist beliebt. Zeit also sich bei Silbergesellschaften umzusehen.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Chile und Peru. Das zweite Quartal brachte mehr verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Quellen:

https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2025/08/Silver-News-AUG2025.pdfhttps://silverinstitute.org/physical-silver-investment-increasingly-important-to-global-silver-demand/

