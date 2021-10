Glow erhält MyCell®-Reaktor für die Prototypenerstellung und Formulierung für kanadische Verarbeitung; erhält CSA-Zulassung

Toronto, Ontario, 25. Oktober 2021 – Glow LifeTech Corp. (CSE: GLOW, OTCQB: GLWLF, FWB: 9DO) (Glow oder das Unternehmen), ein innovativer Biotech-Anbieter, der naturwissenschaftlich gesicherte natürliche Inhaltsstoffe der nächsten Generation herstellt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine erste Reaktoranlage zur Herstellung seiner hochleistungsfähigen MyCell®-Inhaltsstoffe ebenso wie die CSA-Zulassung erhalten hat.

Der Erhalt des Reaktors in Kanada und die Zulassung nach den CSA-Standards ermöglichen Glow, seine branchenführenden MyCell®-Inhaltsstoffe in seinem kürzlich angekündigten Verarbeitungsbereich (siehe Mitteilung von Glow vom 28. Mai 2021)www.glowlifetech.com/news-blog/glow-lifetech-secures-canadian-processing-facility-begins-build-out-to-produce-next-generation-cannabis-ingredients

zu entwickeln, prototypisieren und herzustellen. Der Reaktor ist ein wichtiges Gerät, das die Umwandlung von schlecht absorbierten Inhaltsstoffen in klare, wasserkompatible Konzentrate ermöglicht, die sich durch schnellen Wirkeinsatz, hohe Absorption und präzise Dosierung auszeichnen und zu deren Herstellung nur natürliche Inhaltsstoffe verwendet werden.

Unser Reaktor ist ein wichtiger Bestandteil unserer hochmodernen MyCell®-Technologie und es ist das erste Mal, dass dieses Gerät zur Herstellung von MyCell®-Inhaltsstoffen außerhalb der Heimat unseres Technologiepartners in der Schweiz eingesetzt wird, sagte Tom Glawdel, Chief Operating Officer, Glow LifeTech. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Glow und stellt einen wichtigen Schritt nach vorn bei der Vermarktung unserer branchenführenden MyCell®-Inhaltsstoffe in Nordamerika dar.

Mit diesem Reaktor wird Glow in der Lage sein, in Kanada Produktentwicklungsaktivitäten einzuleiten und ein vielfältiges Portfolio an branchenführenden Inhaltsstoffen mit hoher Bioverfügbarkeit zu produzieren, die die Grenzen von Leistung und Innovation überschreiten. Die fortschrittlichen wasserbasierten Konzentrate von Glow erleichtern es Markenunternehmen, differenzierte, hochwertige Produkte in verschiedenen Produktkategorien zu entwickeln, die effektiver, schnell wirksam, konsistent, natürlich und schmackhaft sind, darunter Tropfen, Weingummis, Getränke, Sprays, Pillen und Topika.

Die Entwicklung eines zusätzlichen Großreaktors ist bereits in Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner des Unternehmens, Swiss PharmaCan, in vollem Gange, um von seiner Verarbeitungsanlage in Toronto aus deutlich mehr Produktionskapazitäten für den nationalen Markt bereitzustellen.

Die MyCell®-Technologie ist das eigene Verabreichungssystem natürlicher Herkunft von Glow, das die Absorption, Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit von natürlichen Wirkstoffen wie Cannabinoiden, Vitaminen, Pflanzenstoffen und vielem mehr erheblich verbessert. Sie wandelt schlecht absorbierte natürliche Wirkstoffverbindungen in klare, wasserverträgliche Konzentrate um, die einen schnellen Wirkungseintritt, eine hohe Absorption und eine präzise Dosierung aufweisen, und verwendet nur Inhaltsstoffe natürlicher Herkunft, um unangenehme, bittere Geschmäcker synthetischer Inhaltsstoffe zu vermeiden. Die Vielseitigkeit der verbesserten Konzentrate von MyCell® ermöglicht eine Vielzahl an Produktformaten, einschließlich Tropfflaschen, Getränke, Lebensmittel, Topika und Kapseln.

Das CSA-Zeichen weist darauf hin, dass ein Produkt in den USA und/oder Kanada hinsichtlich Sicherheit, Leistung und/oder Energieeffizienz getestet wurde und die Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen basieren auf national anerkannten kanadischen und/oder US-amerikanischen Standards sowie allen anderen anerkannten Dokumenten, die als Grundlage für die Zertifizierung verwendet werden. Nur wenn ein Produkt nach einer gültigen Norm zertifiziert wurde, ist es berechtigt, das entsprechende CSA-Zeichen zu tragen.

Das Unternehmen hat eine 6-monatige Marketing- und Beratungsvereinbarung mit dem in Toronto ansässigen Marketingunternehmen North Equities Corp. abgeschlossen (die Vereinbarung). North Equities Corp. ist auf verschiedene Social-Media-Plattformen spezialisiert und wird die Bekanntheit und Verbreitung der Unternehmensnachrichten verbessern. In Verbindung mit der Vereinbarung wird das Unternehmen North Equities CAD100.000 zahlen. North Equities besitzt derzeit keine Aktien des Unternehmens.

Jüngste Nachrichten: Das Unternehmen gab vor Kurzem bekannt, dass es sein Managementteam mit neuen Führungskräften aus den Bereichen Produktion und Produktentwicklung verstärkt hat. Die vollständige Meldung finden Sie hier: www.glowlifetech.com/news-blog/glow-lifetech-strengthens-management-team-with-manufacturing-and-product-development-leaders-provides-management-overview

REGISTRIEREN: Für weitere Informationen über Glow oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte: www.glowlifetech.com/news

Über Glow LifeTech Corp.

Glow LifeTech ist ein in Kanada ansässiger Biotechnologiekonzern, der sich auf die Herstellung von nutrazeutischen und Cannabinoid-basierten Produkten mit dramatisch verbesserter Bioverfügbarkeit, Absorption und Wirksamkeit konzentriert. Glow besitzt die Rechte an der bahnbrechenden, pflanzenbasierten MyCell Technology®, die schlecht absorbierte natürliche Verbindungen in verbesserte wasserverträgliche Konzentrate verwandelt, die das volle Heilungspotenzial der wertvollen Verbindungen freisetzen.

