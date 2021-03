Glücklich durch die Corona-Zeit – Eine Glücksanleitung für dich

Christina Hilsheimer zeigt dir mit „Glücklich durch die Corona-Zeit“ einen Weg aus der Krise auf.

Unser Leben ist momentan durch Einschränkungen und Lockdowns gekennzeichnet. Freunde, Bekannte und Verwandte kann man meist nur online sehen und wir verbringen viel Zeit in den eigenen vier Wänden. So mancher Mensch hat darüber hinaus auch noch seinen Job verloren. Es ist kein Wunder, dass es schwer sein kann, die eigene Unsicherheit in den Griff zu bekommen. Und Unsicherheit gibt es darüber hinaus überall auf der Welt – und jede Menge Angst ist damit verbunden. Die Welt und damit auch die menschliche Psyche befindet sich in einem Ausnahmezustand. Die Lebensqualität leidet. Damit soll nun Schluss sein!

In dem Buch „Glücklich durch die Corona-Zeit“ von Christina Hilsheimer erhälst du eine praxisnahe Anleitung, wie du die Corona-Krise meistern und ein Vielfaches an Lebensqualität gewinnen kannst. Erhalte die Kraft, die Krise bestmöglich zu managen! Dieses Buch bietet die Chance, für dich das Beste aus der Krise zu machen. Mit den in diesem Buch erworbenen Power-Tools kannst du Ärger, Stress und Angst in Gelassenheit, Zuversicht und Sicherheit verwandeln. Die Autorin begleitet dich Schritt für Schritt raus aus der Krise – und hinein ins Glück.

„Glücklich durch die Corona-Zeit“ von Christina Hilsheimer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24261-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie führe ich Teams im Change Prozess? S+P Online Schulung