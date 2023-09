Gold als Helfer für Menschen im Nahen Osten

Im Nahen Osten dient Gold als eine der am weitesten verbreiteten Sparmaßnahmen für Menschen mit wenig Geld.

Der Gazastreifen, ein Küstengebiet zwischen Israel und Ägypten, ist ein Gebiet, in dem der Großteil der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt. Die Lebensbedingungen sind sehr schwierig, etwa die Hälfte ist arbeitslos. In der palästinensischen Enklave helfen kleine Goldmünzen den Armen beim Sparen. Es gibt einen Goldverkäufer, der geschmolzenes Gold gießt und so neue Goldstücke in einem Juweliergeschäft herstellt. Diese ultraleichten Goldmünzen hat ein Zahnarzt aus Gaza entwickelt, damit die dort lebenden Menschen eine Möglichkeit zum Sparen besitzen. Die Münzen wiegen zwischen einem halben Gramm und zehn Gramm. So können auch die Einwohner, die nur über ein geringes Einkommen verfügen, auch sparen.

Als gesetzliches Zahlungsmittel können sie nicht verwendet werden, so das Wirtschaftsministerium in Gaza. Es gibt sogar eine 21-Karat-Goldmünze, vom Wirtschaftsministerium lizenziert und gestempelt. Eine eigene Währung besitzen die Palästinenser nicht, sie verwenden Euro, US-Dollar, den israelischen Schekel und den jordanischen Dinar.

Gold ist für die Einwohner gegenüber anderen Währungen ein sicherer Hafen. Gold gilt weltweit als sichere Vermögensanlage, die für Werterhalt sorgt. Gold und Goldaktien sollten Anleger hierzulande nicht außer Acht lassen.

Bei den Goldunternehmen ist beispielsweise der Goldproduzent OceanaGold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/oceanagold-corp/ – bestens aufgestellt. Der wachsende Gold- und Kupferproduzent besitzt Minen auf den Philippinen und in den USA. Gut 130.000 Unzen Gold sowie 3.400 Tonnen Kupfer produzierte die Gesellschaft im zweiten Quartal 2023.

Viele Länder sind arm und brauchen Unterstützung sowie der Gaza-Streifen. Ein wichtiger Punkt ist die Ernährungsversorgung. Diese braucht vor allem Dünger beim Anbau.

Hier könnten Anleger auf Gesellschaften wie Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – setzen, die sich um Kaliprojekte kümmern. In Gabun, Afrika entwickelt Millennial Potash sein aussichtsreiches Banio Kaliprojekt.

