Nachfrage nach Lithium und Nickel steigt

Batterien für Elektroautos könnten knapp werden. Nickel und Lithium könnten sich damit verteuern.

Mehr als 30 Millionen Elektrofahrzeuge bevölkern heute die Erde, damit rund 10 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Ein Engpass bei den benötigten Lithium-Ionen-Batterien scheint sich abzuzeichnen. Die Produktionszahlen müssen steigen, damit die steigende Nachfrage in den nächsten Jahren bedient werden kann. Denn der Siegeszug der Elektrofahrzeuge geht weiter. Noch ist die Zahl der Batteriefabriken zu klein. Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel werden in immer größeren Mengen benötigt. Vor allem China und die USA bauen neue Batteriefabriken. Schade, dass viele davon mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Wurde Nickel in der Vergangenheit vor allem für die Stahlherstellung verwendet, wird es zusehends bei den Batterien verbaut. Hier wird von einem steigenden Bedarf von rund 25 Prozent jährlich mehr gerechnet.

Die Herstellung der Lithium-Ionen-Batterien ist in der Europäischen Union auch teurer als etwa in China. Bei der Expansion der Batterieindustrie außerhalb Asiens gilt es somit Kosten- und Qualitätsprobleme zu überwinden. Heute kommt rund ein Drittel der produzierten Batterien von Herstellern, die nicht getestet oder qualifiziert sind. Außerhalb des asiatisch-pazifischen Raumes muss also noch einiges getan werden. Damit dies gelingt, sind Partnerschaften und globale Zusammenarbeit nötig. Zudem müssen Bergbauunternehmen, die für die Rohstoffe sorgen, Zugang zu Kapital erhalten.

Es muss also in westliche Kapazitäten investiert werden. Und es sind nicht nur die Elektrofahrzeuge, die Batterien brauchen. Auch Solaranlagen, wie sie derzeit etwa in Westaustralien boomen, wollen mit Energiespeichersystemen versorgt werden. Gesellschaften, die sich um die Batterierohstoffe kümmern, sind beispielsweise die Canada Nickel Company oder Century Lithium.

