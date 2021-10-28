Gold als Krisenschutz

Gold ist ein monetäres Gut und seine langjährige Stellung als Krisenschutz ist nicht zu toppen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 07.01.2026, 14:48 Uhr Zürich/Berlin

Besonders zwei Krisen sind in guter (eigentlich schlechter) Erinnerung, die Finanzkrise 2008 und die Corona-Pandemie 2020. Bei beiden Krisen hat sich gezeigt, dass Gold eine Art Krisenversicherung ist. 2008 crashten die Aktienmärkte, aber Gold ist um rund 25 Prozent nach oben gegangen. Man spricht von der negativen Korrelation des Goldes zu Aktien. 2020 machte der Preisanstieg beim Gold sogar etwa 30 Prozent aus. Gold glänzt durch ein begrenztes Angebot, im Gegensatz zu Fiat-Währungen und gilt daher auch als Schutzmittel gegen Inflation. Dass das Edelmetall keine Erträge erwirtschaftet, ist dabei oft nur zweitrangig. Physisches Gold verursacht Lagerkosten, anders ist es, wenn Anleger auf Goldunternehmen setzen.

Dass geopolitische Querelen und Risiken inzwischen zum täglichen Geschäft gehören, hat jetzt eindrucksvoll die jüngste Militäraktion in Venezuela gezeigt. Und genau das sind Faktoren, auf die Gold gern mit Preissteigerungen reagiert. Denn Unsicherheiten lassen Anleger den sicheren Hafen Gold ansteuern. Ende 2025 ging der Goldpreis nach unten, aber aufgrund der gerade angesprochenen geopolitischen Entwicklung ging es wieder deutlich nach oben. Dabei ist das Allzeithoch von rund 4.510 US-Dollar je Feinunze nicht weit weg. Auch wenn es also mal zu Korrekturen kommt, der Kerntrend beim Gold zeigt nach oben. Denn allgemein werden sinkende Zinsen erwartet, anhaltende Unsicherheiten und eine weiter starke Nachfrage von Zentralbanken und Anlegern. Gut aufgestellte Goldunternehmen wie Osisko Development oder Gold X2 Mining sollten zu den Favoriten der Investoren gehören.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent) Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert wurde ein 70.000-Meter-Bohrprogramm auf Cariboo gestartet, um ein potenzielles Ressourcenwachstum zu untersuchen.

Gold X2 Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Gerade hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -) und von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

https://broker-test.de/trading-news/die-crash-versicherung-der-profi-investoren-4-sektoren-fuer-die-naechste-boersenkrise/;

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/01/weekly-markets-monitor-venezuelas-ripple-effect

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

