Gold aus British Columbia

Bergbauunternehmen, die ihre Goldprojekte in British Columbia haben, befinden sich auf bestem Boden.

Hohe Umweltstandards, enge Beziehungen zu den Gemeinden und großes Engagement in Sachen Gesundheit und Sicherheit sind hier Pflicht. Im 18. Jahrhundert war der Pelzfang wichtig. Als 1858 Gold gefunden wurde und viele Goldsucher nach British Columbia strömten, um bei den Fraser-River-Funden dabei zu sein, hat sich das geändert. Darunter waren auch viele Goldsucher, die bereits im kalifornischen Goldrausch ihr Glück gesucht hatten. Die sogenannten Seifenabbauregionen von damals, also wo zum Beispiel in Flussbetten Goldstückchen gesammelt wurden, ziehen auch heute in British Columbia noch viele Bergbaugesellschaften an. Noch immer gibt es reiche Goldvorkommen zu entdecken. Auch spektakuläre Goldnuggets werden heute noch gefunden.

Nach den Fraser-River-Funden kam der Cariboo-Goldrausch und weitere Goldfunde nahe Barkerville. Später kamen größere Bergbaugesellschaften, um den Boden auszubeuten, denn das Gold war dann nur mit mehr Aufwand zu finden. Auch heute werden noch bedeutende Mengen an Gold in British Columbia gefunden, es ist eine der größten goldproduzierenden Provinzen in ganz Kanada. Besonders ergiebig ist dabei das Goldene Dreieck im Nordwesten. Viele Goldgesellschaften sind vor Ort. Dazu gehören zum Beispiel Osisko Development oder Skeena Resources.

Osisko Development – https://www.youtube.com/watch?v=imfOMwCe1y8 – besitzt Projekte in Mexiko, Kanada und in den USA. Hauptprojekt ist das Cariboo-Projekt in British Columbia im historischen Bergbaugebiet Cariboo.

Skeena Resources – https://www.youtube.com/watch?v=OQbUpm-t0G4 – hat die Machbarkeitsstudie für sein Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia mit sehr guten Ergebnissen fertig gestellt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

