Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Betrug“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

Ein toter Hobbyfotograf, ein leerstehendes Kino als Leichenfundort und ein Baumarkt-Mitarbeiter mit einem dunklen Geheimnis! Die Auricher Kommissare Brookmer und Jacobs beginnen zu ermitteln.

Martin Windebruch sorgt in seinem vierten Ostfrieslandkrimi wieder für Spannung! Was ist das Motiv für die Ermordung des beliebten Angestellten Gretus Cordsen? Hat es etwas damit zu tun, dass der Ermordete weit über seine Verhältnisse lebte? Und woher kam dann das Geld dafür? Die Auricher Kommissare müssen die Puzzleteile finden und zusammenfügen, um dem Mörder auf die Spur zu kommen.

Zum Inhalt von „Auricher Betrug“:

»Er war so ein Spöker, so ein Dickdoner, wissen Sie?« So mancher hielt Gretus Cordsen für einen Angeber, einen Wichtigtuer. Das gewöhnliche Angestellten-Gehalt des Baumarkt-Mitarbeiters und der kostspielige Lebensstil passten einfach nicht zusammen. Wie hat Gretus sein teures Auto, die zahlreichen Urlaube und die großzügigen Geschenke für seine Freundin Tina finanziert? Als Gretus in dem leerstehenden alten Kino in Aurich tot aufgefunden wird, merkt Kommissar Dr. Evert Brookmer jedenfalls schnell, dass hier etwas nicht stimmt. Dem ersten Eindruck nach ist der ostfriesische Hobby-Fotograf beim Versuch, an diesem verlassenen Ort ein spektakuläres Foto zu machen, von der Galerie des Kinosaals gestürzt. Doch es gibt auch Indizien, die einen Mord vermuten lassen. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, müssen die Auricher Kommissare herausfinden, was Gretus Cordsen zu verbergen hatte. Schließlich kommen die Ermittler einem perfiden Betrug auf die Spur …

„Auricher Betrug“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Betrug“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0BGF6H9ZP sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/auricher-betrug-ostfrieslandkrimi-ein-fall-fuer-brookmer-und_39019594-1.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

