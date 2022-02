Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Geheimnisse“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

Ein unheimliches Moor als Tatort und ein bei vielen verhasster Beamter als Leiche! Die Auricher Kommissare Evert Brookmer und Wiebke Jacobs gehen auf Spurensuche – wer ermordete Christopher Cornelius?

Mit dem Ostfrieslandkrimi „Auricher Geheimnisse“ ist nun der zweite Kriminalfall von Martin Windebruch erschienen. Der weithin unbeliebte Tote hatte viele Feinde, doch wo ist liegt das wahre Motiv für die Tat? Das Verschwinden eines ostfriesischen Geschäftsmannes gibt ein weiteres Rätsel auf!

Zum Inhalt von „Auricher Geheimnisse“:

»Wir haben einen Toten am Ewigen Meer. Pack Gummistiefel ein.«

Bei der Leiche im Moorgebiet handelt es sich ausgerechnet um den unbeliebten Auricher Beamten Christopher Cornelius. Den Bürgern war er zu streng, und auch seine Mitarbeiter waren nicht gut auf den Behördenleiter zu sprechen, der das längst überfällige Einstellen einer neuen Vollzeitkraft seit Monaten verzögerte. Aber wer hatte eine solche Wut auf den Mann, um ihm den Schädel einzuschlagen?

Christopher Cornelius schien mit seiner Arbeit verheiratet gewesen zu sein, weshalb sich die Auricher Ermittler Wiebke Jacobs und Dr. Evert Brookmer auf das berufliche Umfeld des Opfers konzentrieren. Ist der Streit um den geplanten neuen Windpark eskaliert? Oder hat die Frau, die vor Kurzem bereits mit dem Entscheidungsträger aneinandergeraten war, die Kontrolle verloren?

Besonders geheimnisvoll ist allerdings die Rolle von Ubbo Beninga. Denn nicht nur hatte das Mordopfer seinen letzten offiziellen Termin mit dem ostfriesischen Geschäftsmann, Ubbo Beninga ist seitdem auch spurlos verschwunden …

„Auricher Geheimnisse" kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 11,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Geheimnisse" erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B09SWSRJQH sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/auricher-geheimnisse-ostfrieslandkrimi-ein-fall-fuer_37294108-1.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

