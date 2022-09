Gold aus Nicaragua

Wenn auch zuerst ein Agrarland, in Nicaragua gibt es auch Bodenschätze wie Gold.

In Nicaragua wird Kaffee und Baumwolle geerntet. Auch Bananen und Zuckerrohr werden angebaut, ebenso wie Maniok. Fischer holen Hummer und Garnelen aus dem Meer. Zu einem bedeutenden Industriezweig hat sich der Bergbau entwickelt. Wasserkraftwerke sorgen für die nötigen Energie. Die Infrastruktur verbessert sich zusehends in dem Land, das einen extrem niedrigen Mindestlohn besitzt. Nicaragua ist ein möglicher Kandidat für einen neuen Kanal, der den Panamakanal ergänzen könnte. Er würde das Karibische Meer, damit auch den Atlantik mit dem Pazifischen Ozean verbinden.

Laut dem nicaraguanischen Ministerium für Energie und Bergbau haben sich die für den Bergbau abgetretenen Flächen in den letzten Jahren stark vergrößert, rund 415 Prozent in 16 Jahren. Nicaragua ist reich an Bodenschätzen wie Gold, Silber, Zink, Kupfer, Eisenerz und Blei. Intensiv abgebaut wird nur Gold sowie Silber und Kupfer.

Ein Unternehmen, das unter anderem in Nicaragua auf Goldsuche ist, ist Calibre Mining – https://www.youtube.com/watch?v=B0ep1jRgxxI -. Der Limon Komplex des schuldenfreien Unternehmens stellt eine hochgradige Goldentdeckung dar. Gefunden wurden bis zu 66 Gramm Gold je Tonne Gestein. Weitere Explorations- und Erschließungsprojekte befinden sich in Washington und Nevada. Für 2022 rechnet Calibre Mining mit einer Goldproduktion von 220.000 bis 235.000 Unzen Gold.

Ebenfalls in Nicaragua vertreten ist Condor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=REviBt8eE_4 -. Das aussichtsreiche La India Goldprojekt punktet mit einer äußerst positiven Machbarkeitsstudie.

