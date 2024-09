Gold besitzt enorme finanzielle Qualitäten

Wenn Gold eine Aktie wäre, dann hätte es die weltweit größte Marktkapitalisierung mit dem höchsten Handelsvolumen.

Die Mehrheit der Zentralbanken und der größten Vermögensverwalter besitzt Gold. Dass Gold ein einzigartiger Vermögenswert ist, hat allerdings ein großer Teil der Öffentlichkeit noch nicht erkannt. In der Finanztheorie ist Gold wohl ein unverzichtbares Mittel zur Portfoliodiversifizierung. Gold ist ein finanzieller und rechtlicher Vermögenswert, der zudem einfach zu handhaben ist. Es kann nicht zahlungsunfähig werden, auch kann es nicht bankrottgehen. Und das Edelmetall ist unabhängig vom politischen- oder Finanz-System. Geopolitische Krisen und Kriege können dem Gold nichts anhaben, im Gegenteil, es profitiert normalerweise von Krisen. Man denke nur an den Crash von 1987, der Internetblase im Jahr 2000, an die Finanzkrise 2007 bis 2009 oder an die Corona-Pandemie. Gold erzielte eine Performance von fünf bis 50 Prozent plus.

Seit einigen Jahren scheinen Finanz- und Milliardärs-Manager vermehrt auf Gold zu setzen. So haben internationale Vermögensverwalter bereits 2023 erklärt, die vorhandene Goldquote beizubehalten oder zu erhöhen. Vergleicht man die Entwicklung des Goldpreises mit dem MSCI-Weltindex, großen Aktienwerten wie Apple, Amazon oder Microsoft in den letzten fünf Jahren mit Gold, so erscheint Gold als der optimale Vermögenswert. Ähnliches gilt für Silber, wobei Silber jedoch mit einem höheren Risiko verbunden ist. Im Vergleich zu den meisten Aktienmarktindizes oder US-Technologieaktien glänzt Gold mit dem besten Risiko-Rendite-Verhältnis.

Anleger sollten aber dennoch nicht ihr ganzes Anlagevermögen in Gold anlegen, denn es gibt naturgemäß gute und nicht so gute Phasen. Deshalb gilt das edle Metall als Portfolio-Diversifikator. Übrigens hat Gold seit dem Ende des Goldstandards die Anleihen um knapp 6,5 Prozent pro Jahr überflügelt. Damit liegt das Edelmetall fast gleichauf mit Aktien. Da wären Aktienwerte von Goldgesellschaften auch ein wünschenswerter Bestandteil in einem Portfolio. Da gäbe es zum Beispiel Miata Metals oder Fortuna Mining.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent. Die Projekte befinden sich in Mexiko, Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste.

Miata Metals verfügt über Earn-in-Optionen für den Erwerb einer Beteiligung (100 Prozent) am Goldprojekt Sela Creek in Surinam und ebenso an der Cabin Lake-Liegenschaft in British Columbia. Bei Sela Creek brachten Proben kürzlich bis zu mehr als 133 Gramm Gold je Tonne Gestein zum Vorschein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

