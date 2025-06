Gold bleibt Zufluchtsort

Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten haben nicht nur die Ölpreise, sondern auch den Goldpreis nach oben getrieben.

Gold hat den höchsten Stand seit dem Allzeithoch von 3.500 US-Dollar im April erreicht. Privatanleger haben nicht nur vom Preisanstieg beim Gold seit Donald Trumps zweiter Präsidentschaft profitiert, sondern nun hat sich aufgrund von Israels Angriffen auf den Iran das Edelmetall weiter verteuert. Selbst wenn Rücksetzer kommen würden, ist ein ansehnliches Polster entstanden, um preisliche Rückschläge auszusitzen.

Nach den jüngsten Eskalationen im Nahen Osten Ende letzter Woche haben sich der US-Dollar sowie die Anleiherenditen nur wenig bewegt, was eigentlich eher überraschend ist. Denn steigen in Krisenzeiten normalerweise Gold und US-Dollar an. Jedoch befindet sich der US-Dollar auf dem niedrigsten Stand seit rund drei Jahren. Aktuell steigt also Gold allein an, ohne den US-Dollar mitzunehmen. Die Zahl der sicheren Häfen ist gering, die größte Attraktivität besitzt da nun mal Gold. US-Anleihen sind gerade nicht so gefragt, weil die USA nicht mehr so mit Zuverlässigkeit punkten können. Neben der klassischen Safe-Haven-Bewegung profitiert der Goldpreis von der starken Nachfrage der Notenbanken, von Sorgen aufgrund hoher Staatsverschuldung und von einer möglichen Wirtschaftsabschwächung in den USA. Letztere könnte die US-Notenbank zu Zinssenkungen veranlassen, was wiederum gut für den Goldpreis ist.

Die weltweiten Spannungen haben sich jedenfalls verschärft, da sollte es nicht überraschen, wenn sich der Preis für das gelbe Metall diese Woche weiter verteuert. Das gefragte Gold besitzen Gesellschaften wie Goldshore Resources oder Osisko Development im Boden.

Goldshore Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldshore-resources-inc/ – befindet sich mit seinem fortgeschrittenen Moss Goldprojekt in Ontario. Es ist zu 100 Prozent im Alleineigentum des Unternehmens und verfügt über beste Infrastruktur.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – besitzt die Projekte Cariboo (Kanada), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

