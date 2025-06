Gold ist unverzichtbar

Das Edelmetall zieht weiterhin Investitionsströme an. Ein Grund ist der schwache US-Dollar.

Der US-Präsident ist für einen schwachen US-Dollar, denn damit soll die amerikanische Exportwirtschaft gestärkt werden. Dies ist gut für den Goldpreis. Die Handelslandschaft ist anhaltend widersprüchlich. Zwar gibt es nun ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und China, aber ob es wirklich zu einer Entspannung zwischen den größten Volkswirtschaften der Erde führen wird, bleibt fraglich. Peking hat eine Befristung der Exportlizenzen für Seltene Erden im kommenden Halbjahr verkündet. Gleichzeitig hob China Exportbeschränkungen für Seltene Erden auf. Laut den neuesten Daten hat sich die Inflation in den USA abgekühlt, dennoch zeigt der Preis des Goldes Stärke. Die Nachfrage von Investoren und Zentralbanken hält unvermindert an.

Wie es aussieht, hat Gold bei vielen einen neuen Stellenwert im Portfolio erhalten. Sie haben den langfristigen Wert von Gold erkannt. Und sichere Anlagen sind heutzutage gefragt wie nie. Selbst wenn sich die USA und China annähern, bleibt die Frage der Umsetzung und auch die wirtschaftliche Volatilität ist nicht vom Tisch. Zwar punktet Gold im Vergleich mit Aktien mit der Unabhängigkeit von Unternehmenserfolgen, aber steigt der Goldpreis, profitieren die Aktienwerte von Bergbaugesellschaften mit Gold im Boden besonders. Aktuell können sich Goldunternehmen freuen, denn ihr Gold im Boden hat in den letzten zwei Jahren deutlich an Wert gewonnen, ein Rekordpreis folgte auf den nächsten. Damit steigen auch die Margen an, vor allem wenn die Abbaukosten in etwa gleichbleiben oder sogar sinken.

Damit gehören die Goldminenunternehmen zu den größten Gewinnern. Anleger, die darauf setzen, dass die Goldminenbranche in eine neue Ära des Wachstums eintritt, sollten sich einmal Calibre Mining und Miata Metals anschauen.

In Nicaragua gefällt Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ -. Das Unternehmen konnte im ersten Quartal 2025 knapp 72.000 Unzen Gold produzieren, fast 65.000 Unzen kamen aus Nicaragua und etwa 7.000 Unzen aus Nevada. Die Gesellschaft wird mit Equinox Gold fusionieren und so einen bedeutenden Goldproduzenten erschaffen.

In Suriname, Südamerika, konzentriert sich Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – auf zwei aussichtsreiche Goldprojekte (Sela Creek, Nassau), welche sich im Grünsteingürtel befinden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

