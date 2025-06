Goldpreis noch immer nahe des Rekordhochs

Die Angst, dass es durch die USA zu Zöllen auf den Handel mit Gold kommen könnte, besteht fort.

Experten der Europäischen Zentralbank haben durch die Veröffentlichung eines neuen Reports für Aufsehen gesorgt. Gäbe es nämlich einen unvorhersehbaren Preisrückgang beim Gold, dann könnte das gesamte Finanzsystem negativ betroffen sein. In der Regel kostet Gold in Chicago genauso viel wie in London, anders ist es allerdings vor einiger Zeit gewesen. So kostete die Feinunze Gold in Chicago manchmal bis zu 50 US-Dollar mehr als in London. Denn in Chicago wurde in den letzten Monaten physisches Gold zeitweilig knapp.

Das meiste Gold lagert in London. Als das Thema Zölle begann, haben viele an der Comex beim Gold die physische Lieferung verlangt, es wurde knapp und der Goldpreis an der Comex stieg an. Der Großteil des Goldmarkts wird von Gold-Derivaten bestimmt. Das Volumen ist groß, aber nicht genau bekannt, da es Over-the-counter-Geschäfte (OTC) sind. Gibt es nun größere Preisschwankungen beim Gold, dann kann es zu Pflicht-Nachzahlungen kommen. Und dann könnte es problematisch werden, physisches Gold für die Lieferung zu beschaffen. Es käme zu einem Engpass am physischen Goldmarkt, ein sogenannter Squeeze (Preisexplosion) wäre möglich.

Wer Gold geliehen und weiterverkauft hat, müsste es teuer zurückkaufen, der Goldpreis würde weiter steigen. Für das gesamte Finanzsystem wäre dies nicht gut. Entscheiden sich Anleger für die Werte von Goldgesellschaften, besteht dieses Risiko der Nachschusspflicht nicht. Im Gegenteil: Kommt es zum Squeeze und der Goldpreis steigt rasant weiter, dann profitieren die Goldaktien doppelt aufgrund ihres Hebels auf den Goldpreis. Zu den empfehlenswerten Gesellschaften, die Gold besitzen, gehören Southern Cross Gold Consolidated und U.S. GoldMining.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, nahe Melbourne, Australien. Auch neueste Bohrergebnisse sind hervorragend.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – verfügt in seinem Whistler-Projekt, das sich zu 100 Prozent im Alleineigentum befindet, in Alaska über große Gold- und Kupferressourcen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Southern Cross Gold (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -).

