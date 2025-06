Endlich steigt der Silberpreis

In den vergangenen zwei Wochen verteuerte sich Silber. Vielleicht erreicht das Edelmetall auch bald neue Höchststände.

Es hat sich schon längere Zeit abgezeichnet und nun hat der Silberpreis die 35-US-Dollar-Marke durchbrochen. Da werden viele hellhörig. Schon sprechen Experten von möglichen Mini-Squeeze-Ereignissen, die es in Zukunft beim Silberpreis geben könnte. Ebenso wie beim Gold war ein Ungleichgewicht zwischen den bedeutenden Handelsplätzen London und New York beim Silberpreis zu verzeichnen. Dies hat den Preisanstieg vorangetrieben. Und eine verstärkte Spekulationsaktivität ist zu verzeichnen. So gab es starke Zuflüsse in den weltgrößten Silber-ETF, den iShares Silver Trust. Dieser ETF ist mit physischem Silber gesichert. Futures lösten den Preisausbruch aus. Dabei besteht seit etwa fünf Jahren ein strukturelles Defizit. Dieses hat die Lagerbestände schrumpfen lassen. Als der Silberpreis das letzte Mal ein wichtiges Niveau übersprang, ging die preisliche Erholung weiter. Weitere ETF-Zuflüsse sind nun möglich. Die größten Silbertresore in London haben also nur noch wenige Restbestände, während in New York ein Überangebot besteht.

Noch besteht Unsicherheit in der Welt wie es mit den Zöllen weitergeht. Ein vermuteter Abschwung der Weltwirtschaft und ein Rückgang der Rohstoffnachfrage ist bisher nicht eingetreten. Wie sich der Silberpreis in nächster Zukunft entwickeln wird, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sollte das Ungleichgewicht bestehen bleiben, wird jede Nachfrage nach physischem Silber aus London den Preis beeinflussen und die Illiquidität vergrößern. Die Folge könnten die Mini-Squeeze sein. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Londoner Preise für physisches Silber im Vergleich zu den US-Futures ansteigen. Ein Verschieben der Lagerbestände zurück nach London wäre dann wohl nötig, um ein Squeeze zu verhindern. Wie auch immer, viele Silberkenner setzen auf weiter steigende Preise. Diese sind ein Plus für Unternehmen wie beispielsweise Vizsla Silver oder MAG Silver.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco.

Zu den erfolgreichen Silberproduzenten gehört MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – mit seiner Beteiligung an der Juanicipio Silbermine in Mexiko. 2025 lieferte sie bisher hohe Silbergehalte und eine Rekordausbeute.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -)

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Handelsstreit zwischen China und den USA beigelegt. Wie belastbar ist der Deal? Der Reiseveranstalter Music Travel Hideaways startet neue Rubrik „Kurzreisen“