Gold – das zuverlässigste Wertaufbewahrungsmittel

Inflation ist eigentlich nichts Neues, sie bahnte sich schon 1971 an.

Damals lösten die Vereinigten Staaten den Dollar vom Gold, die Fiat-Geld-Ära begann. Seitdem schwinden Reichtum und Kaufkraft unseres Geldes nach und nach. Im Zeitalter der Fiat-Währungen spielt Gold die Rolle für das Portfolio. Seit 1971 ist Gold im Wert um zirka 4.500 Prozent gestiegen, Aktien um rund 3.375 Prozent. Und was hat der Dollar seitdem gemacht? Er hat rund 85 Prozent seiner Kaufkraft verloren. So sieht der Londoner Analyst Ross Norman Gold „als Mutter aller Kaufgelegenheiten“. Denn die Regierungen versprechen zu viel und geben zu viel aus. Bezahlt wird dies mit zusätzlichem Gelddrucken und der Abwertung der Fiat-Währungen. Wenn es Preiskorrekturen beim Goldpreis gibt, so sind dies die besten Kaufgelegenheiten.

2008 begann die globale Finanzkrise und seit dem Zusammenbruch von Lehmann Brothers, von vielen als der Beginn der Krise angesehen, kostet Gold heute rund 145 Prozent und Silber etwa 165 Prozent mehr als damals. Dabei gab es die größten Preissteigerungen in den ersten Krisenjahren. Der Goldpreis bewegt sich regelmäßig umgekehrt zu den Realzinsen. Dabei steigt er, wenn die Realzinsen fallen und er sinkt, wenn die Realzinsen steigen. Denn die Opportunitätskosten für das Halten von Gold, einem Vermögenswert, der nichts abwirft, sind die reale Geldrendite. Wenn sich zeigt, dass die Inflation keinen vorübergehenden Charakter hat, dann könnten Goldnachfrage und Goldpreis stark nach oben gehen. Und dies vielleicht sogar, wenn die Realzinsen wieder positiv werden, weil die Anleger Gold als wertvolle Absicherung gegen allerlei Krisen und Ungemach lieben gelernt haben. So sieht es etwa Robert Armstrong, langjähriger Reporter bei der Financial Times.

Da könnte auch ein Investment in Goldgesellschaften wie Trillium Gold Mines oder Victoria Gold im Raum stehen. Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=SnDfCmACDA4&t=158s – besitzt die Dublin Gulch-Goldliegenschaft (555 Quadratkilometer) im Yukon Territory in Kanada. Die Eagle-Goldmine produzierte im zweiten Quartal 2021 51 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (gut 32.000 Unzen Gold).

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=4SDhp5ZrEMI&t=1130s – ist im Red Lake Mining District in Ontario mit seiner Newman Todd-Liegenschaft vertreten. Durch eine Akquisition ist das größte Landpaket unter der Kontrolle des Unternehmens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

