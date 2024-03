Gold erzählt Geschichten

Gold steht für Schönheit und Macht, ist praktisch unvergänglich und ein Prestigeobjekt auf der Reise ins Jenseits.

Goldartefakte lassen auf eine komplexe Gesellschaft mit spirituellem Glauben schließen. Werden goldene Beigaben in Gräbern gefunden, so lassen sich daraus Informationen ableiten. Gold lässt sich immer wieder einschmelzen, ist damit das älteste Recyclingprodukt der Menschen. Anleger schätzen es als Schmuck und Wertanlage. Kürzlich haben Archäologen in Panama ein rund 1.200 Jahre altes Grab eines Königshauses entdeckt. Es enthält eine bedeutende Ansammlung von Goldartefakten. In El Caño, einem archäologischen Park in der Provinz Coclé in Zentralpanama wurden also Juwelen, Gold und Menschenopfer gefunden. All das erzählt von den Traditionen, dem Glauben und der Lebensweise der indigenen Menschen damals. Erstmals entdeckt wurde die Stätte El Caño 1925.

Aktuell hat sich Gold sehr verteuert. Der sichere Hafen Gold zieht also gerade viele Anleger an. Als Gründe werden anhaltende geopolitische Krisen genannt. Die erwarteten Zinssenkungen durch die US-Notenbank und auch durch die Europäische Zentralbank wirken ebenfalls preissteigernd. Mit den ersten Lockerungen wird für Mitte des Jahres gerechnet. Seit September 2023 steht der Leitzinssatz der EZB bei 4,5 Prozent. Zuvor war der Zinssatz zehnmal in Folge angepasst worden, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. In den USA liegt der Leitzins aktuell zwischen 5,25 und 5,5 Prozent, im Vereinigten Königreich liegt er bei 5,25. Für Anleger am Goldmarkt gilt, dem gerade stark angestiegene Goldpreis könnte eine kleine Abwärtskorrektur folgen. Dies wäre dann eine Einstiegschance, zum Beispiel in vom hohen Goldpreis profitierende Goldunternehmen wie Victoria Gold oder Fury Gold Mines.

Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/victoria-gold-corp/ – produziert erfolgreich, und zwar im Yukon. Die Eagle Goldmine produzierte in 2023 fast 167.000 Unzen Gold.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – verfügt über hochgradige Projekte in Quebec und Nunavut sowie ein großes Aktienpaket an Dolly Varden Silver und ist gut finanziert

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

