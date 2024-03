Ansgar Deters – Vielleicht nicht jetzt

Hier ein Bericht über die dritte Single von Ansgar Deters.

Liebeskummer, Hoffnung und Aufbruchstimmung

Ansgar Deters veröffentlicht mit „Vielleicht nicht jetzt, doch irgendwann“ seine dritte Single „Vielleicht nicht jetzt, doch irgendwann.“ Die dritte Solo-Single von Ansgar Deters vermittelt Trost und Hoffnung in den Emotionen einer verlorenen Liebe. „

Der Abschied fällt schwer, du bist fort, doch ich stehe wieder auf und nehme das Beste für mich mit“, heißt es im Text. „Denn vielleicht nicht jetzt, doch irgendwann fängt für jede große Liebe ein neues Leben an.“

Die hitverdächtige Produktion ist auch bei diesem Titel in Zusammenarbeit mit dem

Erfolgskomponisten Hannes Marold in dessen renommiertem Tonstudio in Graz entstanden. Und Ansgar Deters macht mit seiner einfühlsamen Stimme diesen Song zu einem Hoffnungsträger für ein neues Glück.

Der bewegende Text stammt aus der Feder von Walpurga Eitzinger, einer herausragenden Texterin, die bereits als Vocal Coach von DJ Ötzi für dessen CD „20 Jahre DJ Ötzi“ mit einem Platin-Award ausgezeichnet wurde und auch schon die Lyrics für Songs von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross verfasste.

So thematisiert der emotionale und hervorragend tanzbare Discofox-Song das Gefühlschaos nach einer beendeten Beziehung und vermittelt gleichzeitig Aufbruchstimmung.

„Der Song spiegelt die Erinnerung wider, zeigt aber auch, dass das Leben weitergeht, dass man wieder aufstehen und Mut fassen muss“, erklärt Ansgar Deters. Das Lied verbindet eine einzigartige Melodie mit der Vielschichtigkeit menschlicher Gefühle und rückt diese in den Fokus.

Ansgar Deters, hatte zuletzt mit dem Titel „Männer mit grauen Schläfen“ gegen die Midlife-Crisis erfolgreich angesungen und ein Plädoyer für die so genannten „Silver Ager“ gehalten. Zuvor hatte der tiefenentspannte Emsländer, wie er sich selbst gerne charakterisiert, mit seinem Debüt-Titel „Partyqueen“ für mächtig Aufsehen gesorgt. Und zwar nicht nur auf den Tanzflächen, wo seine Fanbase stetig wächst, sondern auch bei der Gleichstellungsbeauftragten seines Landkreises, die die „Partyqueen“ in einem Schreiben an den dortigen Kreissportbund für „sexistisch“ hielt, weil diese ein „geiles Cocktailkleid“ trägt. Ansgar Deters verteidigte seine

„Partyqueen“ mit Herz und Seele und trat konsequent als Vizepräsident des Kreissportbundes zurück.

Nun hat der Emsländer mit „Vielleicht nicht jetzt, doch irgendwann“ einen furiosen Song am Start, der allen Menschen auch nach einer gescheiterten Beziehung wieder pure Lebensfreude schenkt.

Ansgar Deters – Vielleicht nicht jetzt 03:27 Minuten

Musik: Hannes Marold

Text: Walpurga Eitzinger

Verlag: Copyright Control

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Mix & Master: Roland Krainz

Coverfoto: Johannes Fichtner, Fotostudio J|F photography

Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC: ATKC82400003

EAN: 4067248470244

VÖ-Datum: 26.1.2024

Quelle: Büro Ansgar Deters

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schnellerer Immobilienerwerb dank Makler