Vielleicht nicht heute oder morgen – aber dann – Romantischer Roman

Wird eine angehende Fotografin in Yvonne Kalbs „Vielleicht nicht heute oder morgen – aber dann …“ die Liebe auf den ersten „Klick“ finden?

Eine weise Frau sagte einmal zu Isabella, dass all ihre Wünsche irgendwann in Erfüllung gehen würden, auch wenn es manchmal recht lang dauern kann. Doch wie lang ist lang? Isabella ist eine junge Frau, die eigentlich nur den Wunsch hat endlich als Fotografin erfolgreich zu sein. Denn die Suche nach der wahren Liebe hat sie längst aufgeben, auch wenn sie fest daran glaubt, dass es die Liebe auf den ersten „klick“ gibt. Ihre Kindheit war von Disziplin und dem Gefühl, sie könne ihrer Mutter niemals etwas recht machen, gezeichnet. Max war ihr einziger Lichtblick in Italien. Dann verlässt sie als junge Erwachsene ihr Elternhaus am Gardasee und geht zurück nach München. Ob sie Max je wiedersehen wird? Gemeinsam mit ihren Freunden startet die Halbitalienerin in Deutschland in eine neue und turbulente Zukunft zwischen Spielzeug, Pleiten, Pech und Pannen spaziert sie auf der Brücke der Ereignisse.

Das Leben hat in „Vielleicht nicht heute oder morgen – aber dann …“ von Yvonne Kalb andere Pläne und Wege für Isabella bereit. Denn für Isabella ändert sich alles mit nur einem Anruf, und ein Geheimnis sorgt für eine plötzliche Wendung in ihrem Leben. Die Autorin liebte es bereits als Kind, Kurzgeschichten zu schreiben. Sie saß stundenlang in ihrem Zimmer und schrieb alles auf, was ihr einfiel. Über lange Jahre hatte sie dieses Hobby vergessen, denn immerhin brauchte sie einen „echten“ Beruf, um Geld zu verdienen. Sie wurde staatlich anerkannte Erzieherin, doch konnte den Beruf aufgrund einer Krankheit nicht mehr ausüben. Sie ging auf die Suche nach sich selbst, ließ sich zum tiefenpsychologischen Coach ausbilden, heilte ihre Ängste und Zwänge und begann schließlich endlich wieder mit dem Schreiben.

„Vielleicht nicht heute oder morgen – aber dann …“ von Yvonne Kalb ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35551-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Paula und der Westen – Biografischer Roman Aufrecht, mutig und bescheiden – Spannende Romanbiografie