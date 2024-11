Gold gegen Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum

Globale Handelskonflikte drohen. Beim weltweiten Wachstum sowie bei Inflation und Vermögenspreisen sieht es nicht gut aus.

Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde sieht sorgenvoll in die Zukunft. Ein schleppendes Wachstum, geopolitische Unsicherheiten und die Staatsverschuldung mancher Länder im Euroraum sind der Anlass. Es gäbe überzogene Bewertungen an Aktien- und Unternehmensanleihemärkten. Korrekturen wären da möglich. Laut Prognosen sieht es für den zukünftigen Goldpreis gut aus. Die UBS-Experten sehen bis Ende nächsten Jahres einen Preis von 2.900 US-Dollar je Feinunze Gold. Für Ende 2026 sieht die UBS einen Preis von 2.950 US-Dollar. Globale Unsicherheiten werden den Goldpreis stützen, so die Voraussagen. Es sind die Zinsänderungen der Fed sowie die hohe Nachfrage der Zentralbanken, die das Edelmetall verteuern werden. Auch wird mit einer Steigerung der durch physisches Gold gedeckten ETF-Bestände gerechnet.

Viele Jahre hatten die Notenbanken Goldreserven abgebaut, doch heute vermehren sie ihre Goldschätze wieder und sie denken langfristig. Die USA häufen Schulden ohne Ende an und so will man sich gegen den Wertverlust des US-Dollars schützen. Und das Währungen zu jeder Zeit an Wert verloren haben, zeigt sich in der Geschichte seit den Römern. Gold und Silber wirken dagegen als Währungspuffer. US-Staatsanleihen werden gegen Gold ausgetauscht. Auch private Investoren sollten es den Zentralbanken gleichtun. Insgesamt gehören den Zentralbanken heute ungefähr 17 Prozent des gesamten Goldes, das jemals gefördert wurde. Setzt man auf Goldaktien, so kann ein steigender Goldpreis die Gewinne steigern.

Manche Unternehmen zahlen auch Dividenden, eine zusätzliche Einnahmequelle also. Eine Art Risikostreuung erhält der Anleger, der auf Royalty-Gesellschaften wie Gold Royalty oder Osisko Gold Royalties setzt.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ -, aktiv in Süd- und Nordamerika, legt den Fokus auf Edelmetalle. In den ersten neun Monaten 2024 konnte das Unternehmen Rekordumsätze verzeichnen.

Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/– legt den Schwerpunkt auf Gold und Kupfer in Nordamerika. Es glänzt mit einem Royalty auf den Canadian Malartic Complex, eine der größten Goldminen Kanadas.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vernissage und Sommerparty: Kunst und Afro-Vibes bei der Galerie SOUL OF AFRIKA