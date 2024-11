Der Silberpreis im Fokus

Silber ist gut zur Hälfte etwa ein Industriemetall. Dies unterscheidet das Edelmetall von Gold.

Im Oktober erreichte der Silberpreis ein Zwölfjahreshoch bei 34,90 US-Dollar je Feinunze. Nach der US-Wahl fiel der Silberpreis, genauso wie der Goldpreis. Silber orientiert sich an der Entwicklung des Goldpreises, obwohl beide verschiedene Eigenschaften besitzen. In 2023 gingen rund 63 Prozent des Silberangebots in die Industrie. Die US-Wahl und die eher schwache Wirtschaftsentwicklung in China setzt den Industriemetallen, damit auch Silber zu. Dennoch geht beispielsweise Metals Focus davon aus, dass der Silberpreis im ersten Halbjahr 2025 einen Höchststand von rund 38 US-Dollar erreichen kann.

Denn die sich im Klimawandel befindliche Welt braucht Silber, viel Silber, vor allem China. Gleichzeitig ist bei Silber ein anhaltendes Angebotsdefizit zu verzeichnen. Für dieses Jahr wird das Silberdefizit auf 182 Millionen Feinunzen geschätzt. Im Oktober war Silber in Indien sehr begehrt. Im Jahresvergleich stiegen die Verkäufe um 20 bis 25 Prozent an. Vermutlich hat der hohe Goldpreis zu Silberkäufen animiert. Ein anderer wichtiger Silberverbraucher ist die Photovoltaikbranche und sie wächst weiter, damit auch der Bedarf an Silber. Auch der Unterhaltungselektronik-Bereich hat wieder stärker nach Silber verlangt. Insgesamt dürfte die weitere Entwicklung der chinesischen Wirtschaft ein entscheidender Faktor sein, weil Silber eben ein bedeutendes Industriemetall ist.

Für das laufende Jahr wird eine Rekordnachfrage durch die Industrie erwartet. Autos enthalten immer mehr Silber, beispielsweise durch den vermehrten Einbau von Frontscheibenenteisungssystemen. In Elektrofahrzeugen ist sowieso deutlich mehr Silber verbaut als in herkömmlichen Autos.

Zu den mittelgroßen Silberproduzenten, die für Silbernachschub sorgen, gehört Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ . Die Projekte liegen in Mexiko, in Nevada und in Chile. In Jalisco, Mexiko entwickelt das Unternehmen nun das Silber-, Blei- und Zinkprojekt Pitarrilla.

Auch in Mexiko ist Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – tätig. Dort liegt das aussichtsreiche Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich wird eine Produktion von mehr als 15 Millionen Unzen Silberäquivalent erwartet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

