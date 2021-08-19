Gold gehört zu den stärksten Anlageklassen der letzten zwölf Monate

Momentan bemüht sich der Goldpreis um eine Bodenbildung. Noch beeinflussen die Querelen zwischen den USA und dem Iran den Preis des Edelmetalls

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Amex Gold Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.07.2026, 16:45 Uhr Zürich/Berlin

Aktuell beherrscht noch der Inflationsdruck den Goldmarkt. Dies spräche für Zinserhöhungen. Würde sich die Lage im Nahen Osten dagegen entspannen, wäre dies gut für Gold. Kommende Woche gibt es eine Sitzung der US-Notenbank, vermutlich kommt es zu keiner Zinsänderung. Für den September wird eine Zinserhöhung allerdings von der Mehrheit erwartet. Seit Jahresanfang ist der Goldpreis um rund acht Prozent gefallen. Aufs Jahr gesehen, ist er immer noch erfreulich hoch.

Im Juni hatte sich der Inflationsdruck vermindert, denn die Energiepreise sanken in den USA, ebenso die Verbraucherpreise (gegenüber dem Vormonat) und die Inflationsrate sank auf 3,5 Prozent. Der Arbeitsmarkt zeigte sich robust. Zwar legte der Goldpreis in den letzten Monaten eine Achterbahnfahrt hin, aber laut dem World Gold Council ist der entscheidende Punkt, wie sich der Preis des edlen Metalls in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt hat. Die gerade stattfindende Konsolidierung sei vermutlich nur ein Zwischenschritt, bevor der nächste größere Impuls vorbereitet werde.

Am besten für den Goldpreis wäre wohl ein Ende des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Dies würde den Goldpreis stützen, denn der Ölpreis würde sinken und ebenso Zinserhöhungserwartungen. Wie und wann dies kommt, ist leider noch ungewiss. Seit Ende Januar besteht zwar ein Abwärtstrend beim Goldpreis, aber gerade spricht eine leichte Erholung für eine vorübergehende Aufwärtskorrektur. Kommt der preisliche Aufwärtsschub, dann würden aus historischer Sicht Explorationsunternehmen besonders profitieren. Denn in frühen Marktphasen sind Projekte mit Entwicklungspotenzial attraktiv.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ -, bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. und eine Beteiligung an Contango Silver and Gold. Erfreuliche Bohrergebnisse gab es vom Eau Claire-Projekt (beispielsweise 11,74 Gramm Gold je Tonne Gestein auf 6,63 Meter), welches in Richtung Machbarkeitsstudie vorangetrieben wird.

Amex Gold Mining (zuvor Amex Exploration) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ – zählt zu den beachtenswerten jungen Goldunternehmen. Im Blickpunkt stehen rentable Goldprojekte im bergbaufreundlichen Quebec. Große und hochgradige Goldvorkommen beherbergt vor allem das Goldprojekt Perron von Amex Exploration. Es ist zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens und punktet mit einer hervorragenden Infrastruktur und einer positiven Machbarkeitsstudie. Die Erzaufbereitung soll in 2027 starten. Eine Großprobenanlage wird gerade vorangetrieben und die Untertageerschießung ist im Gange.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Amex Gold Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/amex-exploration-inc/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Fury Gold Mines, Amex Gold Mining,

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026;

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/07/weekly-markets-monitor-soft-floor;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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