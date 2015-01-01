Wachstumsperspektiven in Sachen Kernkraft

Die Kernkraft besitzt gegenüber fossilen Brennstoffen zahlreiche Vorteile.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Royalty Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.07.2026, 15:10 Uhr Zürich/Berlin

Der Energiebedarf steigt. Laut den Leitlinien der EU gilt die Kernenergie als „wichtiger Bestandteil der Dekarbonisierung, der industriellen Wettbewerbsfähigkeit und der Strategien zur Versorgungssicherheit“. Die Kernkraft wird auf absehbare Zeit eine wichtige Säule der Stromerzeugung bleiben. Dies gilt insbesondere für Regionen mit einem begrenzten eigenen Vorkommen an fossilen Brennstoffen. Dass sich Länder entsprechend dem Vorbild Deutschlands für einen Atomausstieg entscheiden, ist eher unwahrscheinlich. Im Gegenteil, Atomkraftwerke nehmen zu.

Ein Ausstieg aus der Kernenergie steht im Widerspruch zum steigenden Energiebedarf. Beispielsweise Belgien hat die ursprünglichen Pläne für einen Ausstieg aus der Atomenergie revidiert. Jetzt denkt das Land über Laufzeitverlängerungen und Neubauten nach. Die zunehmende Elektrifizierung der Gesellschaft erfordert sauberen und zuverlässig verfügbaren Strom. Und die Investitionen in Elektrofahrzeuge und Rechenzentren wachsen weiter. So befinden sich im Uranbereich aktuell neue Kapazitäten von mehr als 70 GW im Bau, die meisten davon in China.

In Spanien übrigens, dem neuen Fußballweltmeisterland, kommt der Strom zu rund 56 Prozent aus erneuerbaren Energien, etwa 19 Prozent liefern Kernkraftwerke, der Rest gebührt der Stromerzeugung aus Gas. Nach dem landesweiten Stromausfall letzten Jahres wird nun über die Strom-Zukunft diskutiert. Da kommt der Uranmarkt ins Spiel, wobei die Angebotsbasis auf wenige konzentriert ist. Die Lieferketten sind lang und komplex und können Lieferunterbrechungen und Preisanstiege bei Angebotsverknappungen nach sich ziehen. Jedenfalls dürfte der Uranbedarf durch die steigende Zahl an Reaktoren ebenfalls ansteigen.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in den wichtigsten Uranabbaugebieten in Australien, Kanada und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan, das zudem mit einer flachen Mineralisierung und bester Infrastruktur glänzt. Neueste Bohrergebnisse zeigen wieder die hochgradige Uranmineralisierung auf. Mit der Übernahme von Toro hat sich die Uranplattform der Gesellschaft vergrößert.

Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Uranium Royalty setzt auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen – darunter Lizenzgebühren, Streaming-Rechte, Fremd- und Eigenkapital von Uranunternehmen sowie physische Urantransaktionen. Dazu gehören Lizenzgebühren aus erstklassigen Minen, darunter McArthur River und Cigar Lake. Das Unternehmen wird unter dem Dach einer neu gegründeten Muttergesellschaft, die New URC heißen wird, Sweetwater Royalties übernehmen. Dadurch wird das Portfolio von Uranium Royalty deutlich erweitert und diversifiziert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/.

Quellen: Uranium Royalty, IsoEnergy,

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belgien-atomkraft-entscheidung-100.html;

https://www.research.unicredit.eu/DocsKey/fxfistrategy_docs_2026_188663.ashx?EXT=pdf&KEY=KZGTuQCn4lsvclJnUgseVC3FbuQ10KutlSIAy8S2Akr7BMzGkXsHFQ==&T=1;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/.

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