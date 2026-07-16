Auf dem Weg vom Entwickler zum Goldproduzenten?!

Osisko Gold Group setzt mit Cariboo und Tintic auf zwei Goldprojekte in Nordamerika. Neue Bohrergebnisse stärken das Potenzial des vollständig genehmigten Cariboo-Projekts…

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 20.07.2026, 7:00 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

steigende Goldpreise sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit im Edelmetallsektor. Während etablierte Produzenten direkt von höheren Margen profitieren können, richtet sich der Blick vieler Anleger auch auf Entwickler, die ein genehmigtes Projekt in Richtung Bauentscheidung führen. In dieser Phase kann sich das Verhältnis von Chance und Risiko besonders dynamisch verändern: Fortschritte bei Finanzierung, Detailplanung, Infrastruktur und Bohrungen können Werttreiber sein, zugleich bleiben Kapitalbedarf, Bau, Geologie, Sicherheit und Zeitplan zentrale Risiken.

Ein Unternehmen in genau dieser Übergangsphase ist Osisko Gold Group Inc. (vormals Osisko Development Corp.; aktuell NYSE/TSXV: ODV, voraussichtlich ab 20.07.2026: OGG; neue ISIN CA68827X1050). Das Unternehmen entwickelt Goldprojekte in British Columbia und Utah. Der strategische Fokus liegt auf Cariboo. Eine finale Bau- bzw. Investitionsentscheidung steht noch aus.

Cariboo und Tintic bilden das Rückgrat der Unternehmensstrategie

Herzstück des Unternehmens ist das zu 100 % eigene und vollständig genehmigte Cariboo Gold-Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia. Das Projekt liegt auf Machbarkeitsstudienniveau und soll als modernes Untertagebergwerk mit zentraler Aufbereitungsanlage entwickelt werden. Damit verfügt Osisko Gold über eine fortgeschrittene Entwicklungsplattform in einer etablierten kanadischen Bergbauregion.

Der besondere Reiz…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und technische Grundlage

o Osisko Development Corp. (heute Osisko Gold Group Inc.): Optimized Feasibility Study for the Permitted Cariboo Gold Project, 28.04.2025.

o Osisko Development Corp. (heute Osisko Gold Group Inc.): Reports First Quarter 2026 Results, 11.05.2026.

o Osisko Development Corp. (heute Osisko Gold Group Inc.): Closings of 4.125% Convertible Senior Notes due 2031, 26.05.2026 und 01.06.2026.

o Osisko Development Corp. (heute Osisko Gold Group Inc.): Completes 13,000-Meter Infill Drilling Program at Cariboo, 09.06.2026.

o Osisko Development Corp. (heute Osisko Gold Group Inc.): Extends Gold Mineralization at Cariboo Gold Project Beyond 700 m Vertical Depth, 08.07.2026.

o Osisko Development Corp.: Results of Annual and Special Meeting of Shareholders, 24.06.2026; Osisko Gold Group Inc.: Completes Name Change from Osisko Development, 15.07.2026.

o Osisko Development Corp. (heute Osisko Gold Group Inc.): Investor Presentation, Juni 2026.

o BC Securities Commission: Promotional Communications about Companies, abgerufen am 16.07.2026.

o Delegierte Verordnung (EU) 2016/958; Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014; Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), jeweils geltende Fassung zum 16.07.2026.

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Wesentliche Risiken: Investments in Rohstoff-, Entwicklungs-, Small- und Mid-Cap-Unternehmen sind spekulativ. Risiken umfassen unter anderem Goldpreis- und Wechselkursschwankungen, Verwässerung, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Kosteninflation, geologische und metallurgische Unsicherheiten, Genehmigungs- und Umweltrisiken, Arbeits-, Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, technische Störungen, Gegenparteirisiken, politische und rechtliche Änderungen sowie Kurs- und Marktvolatilität. Ein Totalverlust ist möglich.

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