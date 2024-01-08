Hohe GEO-Lieferungen, hohe Cash-Marge und gesenkte Nettoverschuldung!

20.757 zurechenbare Goldäquivalentunzen und 96,8 % vorläufige Cash-Marge belegen die Stärke von OR Royalties. Sinkende Nettoverschuldung und neue Streams schaffen Wachstumspotenzial.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit OR Royalties Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 18. Juli 2026, 10:15 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran halten Energiepreis- und Inflationsrisiken hoch. Höhere Energiepreise können den Inflationsdruck verstärken und die Aussicht auf länger erhöhte Zinsen stützen. Steigende reale Renditen belasten Gold typischerweise kurzfristig, während geopolitische Unsicherheit zugleich die Nachfrage nach sicheren Anlagen fördern kann.

Über den kurzfristigen Zinszyklus hinaus bleiben hohe Staatsverschuldung, Kaufkraftverlust und geopolitische Risiken strukturelle Argumente für Gold. Das Edelmetall kann als Währungs- und Krisenabsicherung sowie als neutraler Reservewert dienen, wenngleich seine Preisentwicklung volatil bleiben kann und nicht allein aus einzelnen makroökonomischen Faktoren ableitbar ist.

Unabhängig von kurzfristigen Preisbewegungen bleibt die strategische Nachfrage der Zentralbanken hoch. In der ,Central Bank Gold Reserves Survey 2026′ des World Gold Council erwarten 89 % der Befragten, dass die weltweiten Zentralbank-Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten steigen. 45 % rechnen mit einem Anstieg der eigenen Bestände. Als wichtigste Motive nennt die Erhebung unter anderem Krisenbeständigkeit, Diversifikation, Inflationsschutz und geopolitische Risiken.

Silber profitiert grundsätzlich von seiner Doppelrolle als Investment- und Industriemetall. Nach dem World Silver Survey 2026 entfallen rund 60 % der gesamten Silbernachfrage auf industrielle Anwendungen. Besonders…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Stand

OR Royalties Inc.: Preliminary Q2 2026 GEO Deliveries (8. Juli 2026); Q1 2026 Results (6. Mai 2026); Canadian Malartic – Barnat Pit Update (2. Juli 2026); Precious Metals Stream on Canadian Copper’s New Brunswick Assets (14. April 2026); Asset Handbook 2026.

Canadian Copper Inc.: Closing of $44M Project Financing with OR Royalties (16. Juli 2026); Environmental Impact Assessment Registration for Murray Brook (13. Juli 2026); Approved Sale and Vesting Order for Caribou (30. Juni 2026).

World Gold Council: Central Bank Gold Reserves Survey 2026 (16. Juni 2026). Silver Institute/Metals Focus: World Silver Survey 2026 (15. April 2026). Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild. Abbildungen: Quellenhinweise jeweils unmittelbar unter der Grafik.

Methodik und technische Angaben. Der Beitrag wertet öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Präsentationen und Branchenberichte aus; eigene Kursmodelle oder Kursziele werden nicht verwendet. Fakten, vorläufige Unternehmensangaben und zukunftsgerichtete Erwartungen werden sprachlich getrennt. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden aus den genannten Veröffentlichungen übernommen. Die einschlägigen OR-Royalties-Veröffentlichungen wurden von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President Project Evaluation von OR Royalties, als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und freigegeben.

Kennzeichnung, Auftrag und Zweck. Dieser Beitrag ist eine bezahlte Werbung/Marketingmitteilung im Auftrag von OR Royalties Inc. und keine unabhängige Finanzanalyse. SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit OR Royalties Inc. einen entgeltlichen IR-Beratungsvertrag; JS Research GmbH erhält für die Erstellung und Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Zweck der Veröffentlichung ist die werbliche Darstellung des Unternehmens unter Einbeziehung wesentlicher Risiken und Einschränkungen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen und unternehmensspezifische Risiken. Aussagen zu künftiger Produktion, Genehmigungen, Bau, Finanzierung, GEO-Lieferungen, Margen und Wachstum beruhen auf Annahmen und Erwartungen der jeweils genannten Unternehmen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Zu den Risiken zählen insbesondere Betriebs- und Gegenparteirisiken der Minenbetreiber, geotechnische Ereignisse, Genehmigungs- und Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Finanzierungsbedingungen, Reserven- und Ressourcenschätzungen, Metallpreise, Wechselkurse sowie politische, rechtliche und umweltbezogene Veränderungen. Es gibt keine Gewähr, dass Prognosen oder Projektpläne eintreten.

Vorläufige und Non-IFRS-Angaben. Die Q2-2026-Angaben sind vorläufig und ungeprüft und können sich bis zur Veröffentlichung des vollständigen Abschlusses ändern. Cash-Marge und bereinigtes Ergebnis sind nicht standardisierte Non-IFRS-Kennzahlen. Sie sind nur zusammen mit den Definitionen und Überleitungen in den jeweiligen Unternehmensveröffentlichungen zu beurteilen und nicht ohne Weiteres mit Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Allgemeine Risiken und Haftung. Wertpapieranlagen sind mit erheblichen Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Aktien ausländischer Emittenten können zusätzlich Kurs-, Liquiditäts- und Währungsrisiken unterliegen. Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig angesehen wurden; eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. Eine Haftung wird nur soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Unberührt bleiben insbesondere die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und sonstige zwingende gesetzliche Ansprüche.

BaFin-Hinweis, Verbreitung und Aktualisierung. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Anzeige stellt keine Prüfung, Billigung oder Empfehlung dieses Beitrags oder von OR Royalties Inc. durch die BaFin dar. Der Beitrag richtet sich primär an Leserinnen und Leser in Deutschland und Österreich; die Zulässigkeit einer Verbreitung in anderen Rechtsordnungen wurde nicht geprüft. Stand der Informationen ist der 17. Juli 2026, 11:28 Uhr (Europa/Berlin). Eine laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen; spätere Ereignisse können die Aussagen überholen.

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