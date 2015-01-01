Die Kernenergie feiert ein Comeback

Die USA produzieren am meisten Kernkraft. In Europa ist Frankreich die Nummer eins.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und Premier American Uranium Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 17.07.2026, 15:25 Uhr Zürich/Berlin ·

Mit großem Abstand ist Frankreich in der EU der größte Erzeuger von Atomstrom. Nach der Ölkrise von 1973 begann das Land mit seinem ehrgeizigen Atomprogramm. Das Land betreibt 57 Reaktoren (Stand Januar) und ist damit der zweitgrößte Produzent auf der Erde. Mit einem Anteil von rund 70 Prozent besitzt Frankreich den höchsten Gesamtanteil. Weltweit stehen die USA auf Platz eins, 94 Kernreaktoren besitzen die Vereinigten Staaten. Und die Kernkraft macht dort ungefähr 20 Prozent der gesamten Stromproduktion aus.

China baut das Atomprogramm stark aus und wird womöglich in den nächsten Jahrzehnten die USA von Platz eins verdrängen, denn Dutzende neue Anlagen sind in Planung. Noch kommen erst etwa fünf Prozent der chinesischen Stromerzeugung aus der Atomkraft. Bekanntermaßen besitzt China große Probleme mit Luftverschmutzung und strebt danach die Abhängigkeit von Kohle zu verringern.

Damit die USA Energiesicherheit erlangen, könnten bis 2050 weitere 100 bis 300 GW an Kernkraftkapazität notwendig sein. Aktuell erzeugen die USA etwa 97 GW. Der Energiebedarf steigt an, die zunehmenden Rechenzentren und KI sind mit ein Grund für den steigenden Energiebedarf. Und die Energieversorgung soll zuverlässig und unterbrechungsfrei sein. Damit die Kernkraftkapazität in den USA wächst, sind bedeutende Investitionen erforderlich. McKinsey schätzt, dass die USA zwischen 105 und 170 Milliarden US-Dollar aufbringen müssen, um bis 2050 eine zusätzliche inländische Kapazität von 300 GW zu erreichen. All dies sind große Herausforderungen für die USA. Uranunternehmen sollten genügend Abnehmer für ihr Uran haben.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist schuldenfrei und besitzt eine erhebliche Liquidität. Mit dem Produktionsstart bei der Burke Hollow-Liegenschaft betreibt das Unternehmen nun zwei seiner drei ISR-Produktionsplattformen in den USA. Auf dem Christensen Ranch-Uranprojekt wird der Ausbau zusätzlicher Kapazitäten fortgesetzt. Auch besitzt Uranium Energy strategische Uran-Lagerbestände und in Paraguay ein Titan- und Vanadium Projekt.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert und kann die Energiesicherheit in den USA stärken. Eine Privatplatzierung hat für frisches Geld in die Kasse gesorgt. Für das Hauptprojekt Cebolleta in New Mexico ist ein umfangreiches Arbeitsprogramm für 2026 geplant, welches auch schon begonnen hat. Auf dem Kaycee-Projekt in Wyoming hat das Explorationsprogramm 2026 ebenfalls begonnen. Erste Ergebnisse haben das Explorationspotenzial des Projektes untermauert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/.

Quellen: Uranium Energy, Premier American Uranium,

https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/understanding-domestic-nuclear-fuel-production-options-in-the-united-states

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/kernenergie–diese-eu-laender-produzieren-am-meisten-atomstrom-37963422.html;

https://nuclearenergy.gr/de/lander-mit-atomkraft/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/.

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