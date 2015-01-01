  • Öl-Schock im Anflug: Kommt jetzt das große Markt-Beben?

    Inflation fällt, doch Gold, Silber und Rohstoffaktien wackeln: Wird Öl jetzt zum Brandbeschleuniger – und wo entsteht die nächste Chance?

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    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

    Die Inflation fällt – eigentlich ein positives Signal. Doch Gold, Silber und viele Rohstoffaktien bleiben schwach. Genau das ist brisant: Offenbar blicken die Märkte längst auf Dollar, Zinsen, Öl und Diesel.

    Denn plötzlich entscheiden wenige Faktoren über die nächste große Marktbewegung:

    Ölpreis. US-Dollar. 30-jährige US-Zinsen. Dieselmarkt. Straße von Hormus. Kommt jetzt die Entspannung – oder steht der nächste Marktschock bevor?

    Genau darum geht es im neuen Rohstoff Insider-Video.

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    Solange die 30-jährigen US-Zinsen über 5 % liegen und der US-Dollar-Index über 100 bleibt, haben es Gold und Silber schwer. Gleichzeitig könnte der Ölmarkt zum Brandbeschleuniger werden.

    Im Fokus stehen Iran, die Straße von Hormus, Russland, die Ukraine – und die Frage, ob Diesel und Raffinerieprodukte enger werden. Eine Marke ist jetzt besonders wichtig: WTI bei rund 85 US-Dollar je Barrel.

    Ein Ausbruch darüber könnte neue Unruhe auslösen – mit Folgen für Inflation, Zinsen, Aktienmärkte, Gold, Silber, Uran, Kupfer und Minenaktien.

    Viele Grüße
    Ihr
    Rohstoff Insider-Team

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